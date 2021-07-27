Lucas için top Yalçın’da

ORTA sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Lucas Fernando'nun kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ileyaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiğive kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarakbonservisini alacağını ilettiği belirtildi.Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.