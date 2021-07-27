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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Lucas için top Yalçın’da

Lucas için top Yalçın’da
ORTA sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Lucas Fernando'nun kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.

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Lucas için top Yalçın’da
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