Nwakaeme'den Ronaldinho sözleri! "Hazırlık maçı dahi olsa..."

Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Çok iyi ve çok kaliteli arkadaşlar takıma geldi. Biz de tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz.

Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor.