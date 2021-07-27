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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:36 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:56

Nwakaeme'den Ronaldinho sözleri! "Hazırlık maçı dahi olsa..."

Nwakaeme'den Ronaldinho sözleri! Hazırlık maçı dahi olsa...

Trabzonspor'un 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı efsane Ronaldinho'ya hayranlığını dile getiren Nwakaeme, "Ronaldinho'ya karşı hazırlık maçı dahi olsa oynamak isterdim." dedi.

Trabzonspor'un 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampla ilgili soruları yanıtlayan Nwakaeme, "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'nin basın toplantısından satır başları şu şekilde;

"Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum. Gelecek adına yönetimden bir talep olursa oturur konuşuruz. Genel anlamda burada olmaktan çok mutluyum.

Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Çok iyi ve çok kaliteli arkadaşlar takıma geldi. Biz de tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz.

Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor.

Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takımın hedefi her zaman kupaları kazanmak. Biz de bu yolda iyi çalışmaya ve iyi oynamaya gayret ediyoruz."

Ronaldinho'ya karşı hazırlık maçı dahi olsa oynamak isterdim. Gervinho çok yetenekli bir oyuncu. Sahada yaptıklarını görüyorsunuz."

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Nwakaeme'den Ronaldinho sözleri! "Hazırlık maçı dahi olsa..."
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