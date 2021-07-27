Video Spor Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması!
27.07.2021 | 11:19

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı. 32 yaşındaki futbolcu, "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum" dedi. İşte o sözler...

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Anthony Nwakame yeni sez on öncesi hazırlıkları değerlendirirken "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın hedefi her zaman ligi, kupaları ve büyük başarıları kazanmaktır. Yeni katılan arkadaşlarımız da çiyi çalışıyor. Tek hedefimiz ve odak noktamız hedefimize doğru ilerlemek ve bunun için iyi çalışıyoruz" dedi.

NWAKAEME'DEN YENİ SÖZLEŞMEYE AÇIK KAPI

Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum" diyerek yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı.

Taraftarı özlediini kaydeden Anthony Nwakaeme, "Coronavirüs sonrası taraftarları özledim. Tam kapasite olmasa bile yarı kapasite olması iyi olur. Ancak taraftarların döneceği günü dört gözle bekliyorum" dedi.

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