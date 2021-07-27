Son aday Jose

Sörloth ve Dovbyk’le görüşme halinde olan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparak Willian Jose’ye yöneldi. 29 yaşındaki forvet için Real Sociedad, istediği rakamı 8 milyon Euro’ya çekti
Forvet takviyesi için bir süredir Sörloth ve Artem Dovbyk için nabız yoklayan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparak Real Sociedad'ın Brezilyalı oyuncusu Willian Jose için harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcununkulübü ve menajeriylegörüşmelerebaşlayan bordo-mavililer, ilkteklifini iletti. Geçen sezon Wolverhampton'da kiralık oynayan Jose'yi, Fırtına kiralamak istiyor. Ancak İspanyol ekibi, oyuncununsatış listesinde olduğunubelirterek diğer teklifleri değerlendirmeyeceklerinibildirdi.
LOCALAR SATIŞA ÇIKARILDI
10 milyon Euro'dan kapı açan Real Sociedad'ın 8'e kadar düştüğü, Trabzonspor'un fiyatın biraz daha aşağı çekilmesi halinde taksitli bir teklif sunacağı öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor'da locaların satışına başlandı. Tam kapasite ile kullanılacak locaların fiyatı, batıVIP 750 bin, köşe ve doğu 400bin, kale arkaları ise 150 binlira olarak belirlendi.
'MERAŞ'TAN VAZGEÇTİK'
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer planlarını anlattı. Milli sol bek Umut Meraş'tan ekonomik sebepler nedeniyle vazgeçtiklerini açıklayan Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre kadroya bir forvet katabileceklerini de bildirdi.