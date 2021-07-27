Son dakika: Adana Demirspor transferde durmuyor! David Akintola'dan 3 yıllık imza

Mavi Şimşekler, son olarak geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu #Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta forma giyen başarılı oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı."