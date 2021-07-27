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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:10 Son Güncelleme: 27.7.2021 13:25

Son dakika: Adana Demirspor transferde durmuyor! David Akintola'dan 3 yıllık imza

Son dakika: Adana Demirspor transferde durmuyor! David Akintola'dan 3 yıllık imza

Son dakika... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde durmuyor. Balotelli, Belhanda, Stambouli gibi yıldız isimleri kadrosunda katan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da geçiren David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer döneminin en hareketli takımı durumunda. Dünyaca ünlü yıldız Balotelli'nin yanı sıra Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Belhanda ve Schalke 04'ün eski orta saha oyuncusu Stambouli'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, durmak bilmiyor.

Mavi Şimşekler, son olarak geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu #Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta forma giyen başarılı oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı."

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Son dakika: Adana Demirspor transferde durmuyor! David Akintola'dan 3 yıllık imza
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