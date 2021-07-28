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Giriş Tarihi: 28.7.2021 12:45 Son Güncelleme: 28.7.2021 13:09

Arjantinli efsaneden flaş Messi sözleri! "Maradona yaşasaydı hüngür hüngür ağlardı"

Arjantinli efsaneden flaş Messi sözleri! Maradona yaşasaydı hüngür hüngür ağlardı

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 yenerek 28 yıl sonra şampiyon olan Arjantin'de şampiyonluğun kutlamları devam ediyor. Arjantin futbolunun duayen isimlerinden Cesar Luis Menotti, Diego Maradona, Messi'nin bu başarısını görebilseydi onunla oturur ağlardı" ifadelerini kullandı.

Copa America finalinde ev sahibi Brezilya'yı tarihi Maracana Stadı'nda 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl sonra şampiyon oldu. Uzun bir aranın ardından kupa kaldıran Arjantin'e zaferi getiren golü Angel Di Maria kaydetti.

Copa America 2021, Lionel Messi'nin de milli takım kariyerindeki ilk başarısı oldu. Arjantinli yıldız şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Messi, bitiş düdüğünün ardından finaldeki rakibi ve eski dostu Neymar'a sarılarak ağladı.

34 yaşındaki yıldız, milli takım kariyerinin ilk kupasını kazanırken dünyanın en iyisi tartışmalarına da yeni bir soluk getirdi.

"MARADONA YAŞASAYDI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLARDI"

Arjantin futbolunun efsanelerinden Cesar Luis Menotti, Messi'nin bu başarısı hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken "Maradona yaşasaydı onunla büyük gurur duyardı" dedi.

Menotti, "Messi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü. O mutlu, zafer için değil, aynı zamanda etrafı onu seven insanlarla çevrili olduğu için. Milli takımdaki Messi her şeyi imkansızı yaptı."

Messi, diğerlerinden farklı olarak bir maçı kazanmaya, takım arkadaşlarının iyi oynamasını ve takımının iyi oynamasını yapmaya hazır bir futbolcu. Her yönden en iyisi, zihinsel, fiziksel olarak her zaman hazırlık yapan bir adam."

"Maradona yaşasaydı kesinlikle Messi'ye sarılmaya giderek hüngür hüngür ağlardı."

Cesar Luis Menotti, 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in teknik direktörüdür.

Menotti, 1963'te Arjantin milli takımının Copa América şampiyonu olan kadrosunda yer aldı. 1974'ten 1982'ye kadar teknik direktör olarak görev yaptığı Arjantin Milli Takımı'yla 1975 ve 1979'da Copa America, 1978 ve 1982'de FIFA Dünya Kupası'na katılmış, 1978'de Arjantin'e tarihindeki ilk Dünya şampiyonluğunu kazandırmıştır.

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Arjantinli efsaneden flaş Messi sözleri! "Maradona yaşasaydı hüngür hüngür ağlardı"
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