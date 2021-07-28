Elmas: Fatih Terim’in arkasındayız

G.Saray Kulübü'nün temmuz ayı Divan Kurulu toplantısını dün yapıldı. Başkan Burak Elmas gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkanlar:
Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız. PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Geçmişteki maçsonuçlarına bağlı panikle hatalar yapıp geleceğitehlike altına atmayacağız. Gelecek yılları kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz. Gerek yaş ortalaması gerek bonservis olarak kadro mühendisliğimizi fark etmişsinizdir.
Şubelerimizin kendi kendine yettiği, yarıştan da vazgeçmediği bir model için harekete geçtik.
Teknik direktörümüze yapılan hadsiz ve seviyesi gereğinden fazla olan eleştirileri görüyoruz. Futbolda hocamızın arkasındayız.Yapılan haksız eleştirilerin de karşısındayız.