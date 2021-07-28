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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Kartal ‘Güven’ verdi

Kartal ‘Güven’ verdi

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir’i 1-0 yendi. Kartal’ın golünü Güven Yalçın atarken, yeni transfer Kenan Karaman iyi oyunuyla dikkat çekti

SON şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Utku, Necip, Welinton, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Ljajic, Gökhan Töre, N'Koudou ve Güven 11'de başladı. İlk yarı golsüz eşitlikle biterken ikinci devrenin başında Utku, Rıdvan, Josef, N'Koudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıktı. Bu isimlerin yerine Ersin, N'Sakala, Atiba, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Kartal Kayra Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup girdi. Mücadelenin tek golü 48'de Güven Yalçın'dan geldi. Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Necip ön direğe koşarak topu kafayla arka direğe bıraktı, Güven de kayarak yaptığı vuruşla ağları sarstı. Kenan, dinamizmi ve takım oyununa katkısıyla dikkat çekti.

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Kartal ‘Güven’ verdi
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