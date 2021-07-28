Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Ozan ve Kaan'dan istediğini elde edemeyen G.Saray, bonservisi Roma'da olan ancak 2 sezonluğuna Verona'ya kiralanan oyuncu için temas kurdu. Başkent ekibi ise adresi Verona olarak gösterip "Önce onları ikna edin" cevabını verdi.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor.