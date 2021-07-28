Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...
Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:15 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:33

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Olimpiu Morutan transferiyle ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Morutan'ı çok beğendiğini ve tranferde üç imzayla kalmayacaklarını ifade etti. Gedson Fernandes transferi zora girerken Galatasaray, alternatifi İtalya'da buldu.

Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden Morutan'a 'Come to Galatasaray' mesajları yağdırıyor. Rumen yıldız da Türkiye'de forma giymeyi çok istiyor. PSV karşılaşmasının ardından yönetimin yeni transferleri açıklaması bekleniyor. Yerli bir stoper transferi de yapmak isteyen Galatasaray'da bir numaralı aday Mert Çetin!

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim dün akşamki basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulunud. Ghezzal'ı istemediği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını Cezayirli yıldızı çok istediğini belirten Fatih Terim, Rumen orta saha Morutan için de övgü dolu sözler kullandı.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

FATİH TERİM'DEN İTİRAF: GHEZZAL'I ÇOK İSTEDİM!

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla muhteşem bir performans ortaya koyan Ghezzal'ın transferini istediğini belirten Fatih Terim, oyuncunun transferini istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Makedon sol bek Alioski'nin maliyetinin çok yüksek olduğunu bu nedenle transferi veto ettiklerini ifade eden Fatih Terim, 'Oyuncunun 3 senelik maliyeti 7.5 milyon Euro. Bu bize çok fazla, sol bek için bu paraları veremeyiz.' dedi.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

GEDSON FERNANDES'İN YERİNE BREZİLYALI ORTA SAHA!

Fatih Terim, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes'in transferi konusunda olumsuz bir tablo olduğunu vurguladı. Benfica'nın oyuncuyu bırakmak istemediğini vurgulayan Terim, 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişebileceğini söyledi.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

İLK HEDEF HERNANİ!

1994 doğumlu orta saha oyuncusu Hernani, Galatasaray için ilk adaylar arasında. Zenit'ten Parma'ya 2020 yılında transfer olan Hernani, geçen sezon 33 maçta forma giyerken 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

TERİM'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI! TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Morutan'ı çok beğendiğini ifade ederken açıklamalarını da izlediğini makul bir fiyata transferinin olabileceğini belirtti.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Cicaldau'dan sonra bir Rumen orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'da oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

MORUTAN İÇİN 10 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ!

FCSB Başkanı Becali, Morutan için 10 milyon Euro istediklerini ifade etmişti. Galataray bu bonservis bedelini 6-7 milyon Euro seviyelerine indirmek istiyor. Eğer bu rakamlar gerçekleşirse Morutan, bu sene Galatasaray forması giyebilir.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

'DAHA UCUZA TRANSFER OLMAK İÇİN...'

Geçtiğimiz günlerde gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Morutan; 'Galatasaray'a daha ucuza gitmek için ilk iki maç kötü oynadım. Tabi ki şaka. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, eğer Galatasaray'a transfer olursam bu benim için çok iyi olur.' dedi.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Ozan ve Kaan'dan istediğini elde edemeyen G.Saray, bonservisi Roma'da olan ancak 2 sezonluğuna Verona'ya kiralanan oyuncu için temas kurdu. Başkent ekibi ise adresi Verona olarak gösterip "Önce onları ikna edin" cevabını verdi.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i gündemine aldı. Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız. Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

Verona'da geçen sezon sadece 7 maçta forma giyen Mert, EURO 2020 aday kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1997 doğumlu 1.89 metre boyundaki savunmacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Son dakika: Fatih Terim sinyali verdi yönetim harekete geçti! Morutan'da son perde; Gedson'un yerine...

'TERİM, FALCAO'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ!'

Öte yandan Kolombiya basını Falcao'nun kısa süre içinde Galatasaray'dan ayrılacağını ifade etti. Fatih Terim'in de Falcao'nun üstünü çizdiğini belirten haberde yönetimin oyuncuyu göndermek istediği ve menajerinin kulüp aradığı vurgulandı.

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