Beşiktaş’ı tehlikeye mi sokuyorum?

Burak Elmas: Masada 3.8 milyon Euro vardı. Kulübün geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Ahmet Nur Çebi: Biz şimdi oyuncuyu alırsak Beşiktaş’ı tehlikeye mi sokmuş olacağız? Benim bu konudaki dikkatimi herkes bilir
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yayına çıktı. İlk önce ekrana gelen Elmas, ezeli rakipleriyle uzun süre çekiştikleri Rachid Ghezzal'ın transferi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Hocamız çok istediama bence Ghezzal'ın yaşıgereği son kontratı. Primleriyle birlikte masada 3.8 milyon Euro vardı. 1-2 aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Hocamız da bunusaygıyla karşıladı."
CENTİLMENLİĞİN KRALINI YAPTIK
Çebi ise Elmas'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz şimdi Ghezzal'ı alırsak Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye mi sokacağız? Özellikle benim bu konuda ne kadar dikkatli olduğum bilinir. Kendinegöre bir açıklaması olmuş,saygı duyuyorum. Ghezzal zaten bizim futbolcumuzdu" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, "Ghezzal'a yapılan ilk teklifin artırılmadığı iddiaları doğru mu?" sorusuna da "Doğrudur, olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahaleetmedik ama bir başkatakıma ait bir futbolcuyla dagörüşmedik. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" cevabını verdi.
'TORUNOĞULLARI'NI SIZDEN DUYDUM'
Ahmet Nur Çebi'ye Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrılması da soruldu. Beşiktaş başkanının yanıtı ise kafaları karıştırdı: "Bunu sizden duyuyorum. Ben görev değişikliği yapmadım. Transfer komitesindeki arkadaşlar görevine devam ediyor ancak icraatları artık profesyoneller yapacak."