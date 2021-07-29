Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Mourinho devreye girdi...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Abdullah Avcı yönetiminde zirve hesapları yapan Trabzonspor ile Pereira'yı takımın başına getiren ve mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, transferde karşı karşıya. Ezeli rakiplerin bir süredir temas halinde olduğu Alexander Sörloth ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyan devi, Norveçli yıldızın peşinde...