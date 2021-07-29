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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:56

Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Mourinho devreye girdi...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Mourinho devreye girdi...

Son dakika... Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Leipzig forması giyen yıldız golcü Alexander Sörloth'u kadrolarına katmak için kıyasıya yarışıyor. Bordo-mavili takımda gösterdiği performansla Alman ekibi Leipzig'e imza atan ancak beklenen etkiyi yapamayan Norveçli ismin kiralanması gündemde. Trabzonspor ve Fenerbahçe, Alman ekibinin kapısını çalsa da zorlu bir rakibi var. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Abdullah Avcı yönetiminde zirve hesapları yapan Trabzonspor ile Pereira'yı takımın başına getiren ve mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, transferde karşı karşıya. Ezeli rakiplerin bir süredir temas halinde olduğu Alexander Sörloth ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyan devi, Norveçli yıldızın peşinde...

Hamsik, Perez, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı'nı kadrosuna katan bordo-mavililer ile, Serdar Dursun ve Caulker'ı alan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un peşinde. Ancak Süper Lig ekiplerine İtalyan devi rakip oldu.

Gol yollarında sorun yaşayan ve mutlak bir golcü almak isteyen ezeli rakipler, Norveçli golcü için Leipzig'le temas halindeler. Alman takımı ise henüz Sörloth için son kararını vermedi. Ancak Sörloth'un Bundesliga ekibinde kalması zor görünüyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Sörloth'u İtalyan devi Roma da kadrosuna katmak istiyor.

MOURİNHO'NUN LİSTESİNDE 3 İSİM VAR! SORLOTH...

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, bu sezon Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, gol bölgesine takviye yapmaya kararlı ve listesinde 3 futbolcu yer alıyor.

Portekizli hocanın listesinde ilk sırada ise Alexander Sörloth yer alıyor.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de gol kralı olan ve Almanya'nın Leipzig ekibine imza atan yıldız isim, Bundesliga'da beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atan Norveçli santrfor, geçen sezon Bundesliga'da çıktığı 29 maçta 5 gol atabildi. Leipzig henüz son kararını vermezken, Sörloth'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Mourinho'nun Sörloth'u Edin Dzeko'ya benzettiği ve kadrosunda görmek istediği yazıldı.

Portekizli teknik adamın listesindeki bir diğer futbolcu ise Zenit Petersburg'un 26 yaşındaki golcüsü Azmoun.

Roma'nın son adayı ise Genoa formasını terleten 26 yaşındaki Eldor Shomurodov.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Mourinho devreye girdi...
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