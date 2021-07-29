Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Mourinho devreye girdi...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Abdullah Avcı yönetiminde zirve hesapları yapan Trabzonspor ile Pereira'yı takımın başına getiren ve mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, transferde karşı karşıya. Ezeli rakiplerin bir süredir temas halinde olduğu Alexander Sörloth ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyan devi, Norveçli yıldızın peşinde...
Gol yollarında sorun yaşayan ve mutlak bir golcü almak isteyen ezeli rakipler, Norveçli golcü için Leipzig'le temas halindeler. Alman takımı ise henüz Sörloth için son kararını vermedi. Ancak Sörloth'un Bundesliga ekibinde kalması zor görünüyor.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNDE 3 İSİM VAR! SORLOTH...
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, bu sezon Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, gol bölgesine takviye yapmaya kararlı ve listesinde 3 futbolcu yer alıyor.
Portekizli hocanın listesinde ilk sırada ise Alexander Sörloth yer alıyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de gol kralı olan ve Almanya'nın Leipzig ekibine imza atan yıldız isim, Bundesliga'da beklentileri karşılayamadı.
Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atan Norveçli santrfor, geçen sezon Bundesliga'da çıktığı 29 maçta 5 gol atabildi. Leipzig henüz son kararını vermezken, Sörloth'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Mourinho'nun Sörloth'u Edin Dzeko'ya benzettiği ve kadrosunda görmek istediği yazıldı.
Portekizli teknik adamın listesindeki bir diğer futbolcu ise Zenit Petersburg'un 26 yaşındaki golcüsü Azmoun.
Roma'nın son adayı ise Genoa formasını terleten 26 yaşındaki Eldor Shomurodov.