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Giriş Tarihi: 29.7.2021 16:28 Son Güncelleme: 29.7.2021 16:31

Mesut Özil'den orman yangınlarına karşı uyarı! "Ormanların değerini bilin"

Mesut Özil'den orman yangınlarına karşı uyarı! Ormanların değerini bilin

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, son günlerde artan orman yangınları karşı alınması gereken önlemlere dair bir paylaşım yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınları önleme amaçlı bilgilendirici tanıtım filminde yer aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Ormanda yangına sebep olacak davranışlardan kaçının" çağrısında bulundu.

Son günlerde ülkemizde peş peşe kötü haberler geliyor. Birçok ilde çıkan orman yangınları doğaya insanlara büyük zarar veriyor. Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınları önleme amaçlı bilgilendirici tanıtım filminde yer aldı.

Mesut Özil, aynı zamanda tanıtım filmini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Yangın çıkarabilecek davranışlara karşı insanları uyaran Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının."

Mesut Özil'den orman yangınlarına karşı uyarı | Video

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Mesut Özil'den orman yangınlarına karşı uyarı! "Ormanların değerini bilin"
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