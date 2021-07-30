Sergen hoca bitirdi!

Uruguaylı stoper ile Cagliari arasında sözleşme fesih görüşmeleri başladı. Süreç olumlu sonuçlanırsa Beşiktaş, Godin’le 1+1 yıllık kontrat yapacak. Oyuncuya 1.5 milyon Euro + bonus ödenecek
Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı gündemi olan Diego Godin'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyahbeyazlılar, Uruguaylı oyuncununbonservisini 2023'e kadarelinde bulunduran Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini ile İstanbul'da görüşmüş ve "4 milyon Euro yıllıkkazancını ödeme şansımızyok. 1.5 milyon Euro vebaşarı bonusları verebiliriz" teklifini iletmişti. Düşünmek için süre isteyen Cagliari'den olumlu yanıt geldi. İtalyan ekibi ile 35 yaşındaki oyuncu arasında fesih görüşmeleri başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DE DEVREDE
Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme ve her sezon 1.5 milyon Euro net maaş ile bonus içerikli teklifine Godin, yenidenŞampiyonlar Ligi arenasındaolmak için de sıcak bakıyor. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinde ısrarcı olmasından da etkilenmiş durumda. Genç hoca tecrübeli stoperle telefonla görüntülü bir görüşme yaptı ve oyuncuyu gelmeye ikna etti. En geç önümüzdeki haftabir aksilik olmazsaimzalar atılacak.
Kimdir?
16 Şubat 1986 doğumlu.
Cerro, Nacional, Villareal, Atletico Madrid, Inter Milan ve Cagliari takımlarında forma giydi. Uruguay Milli Takımı'nda G.Saray kalecisi Muslera ile birlikte oynama şansı bulan Godin şimdiye kadar 146 kez milli takım forması giydi ve 8 gol kaydetti.
187 cm'lik stoper, kariyerinde 585 mata ter döktü, 36 gol, 21 asistle oynadı.
Geçen sezon Serie A'da 28 maça çıktı.