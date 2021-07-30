Son dakika: Galatasaray Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...

Transfer sezonunda Galatasaray, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Sacha Boey, Van Aanholt, Cicaldau ve Berkan Kutlu'dan sonra Morutan'ı transfer etmek ve kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
SON DAKİKA - GALATASARAY MORUTAN İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Olimpiu Morutan, Galatasaray'la 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardı.
MORUTAN TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME YAŞANDI
Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Morutan transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Steaua Bükreş'in sahibi Becali, Morutan hakkında açıklama yaparak "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan." açıklamasını yaptı.
RUMAN BASINI DUYURDU: KULÜBÜ MORUTAN'DAN VAZGEÇECEK!
Romanya'da yayın yapan bir televizyon kanalında Morutan ile ilgili son gelişmeler yorumlandı. Morutan'ın hem FCSB hem de Romanya milli takımı için çok önemli bir oyuncu olduğu ifade edilirken Becali'nin bu transfer için 10 milyon Euro istediği belirtildi.
İŞTE GALATASARAY'IN MORUTAN TEKLİFİ!
İddialara göre Galatasaray, Olimpiu Morutan için Rumen kulübüne 5 milyon Euro teklif edecek. Becali 10 milyon Euro istese de 8 milyon Euro bandında bir teklife evet diyeceği de iddialar arasında.
FATİH TERİN'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Morutan'ı çok beğendiğini ifade ederken açıklamalarını da izlediğini makul bir fiyata transferinin olabileceğini belirtti.
Cicaldau'dan sonra bir Rumen orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'da oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.
MORUTAN İÇİN 10 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ!
FCSB Başkanı Becali, Morutan için 10 milyon Euro istediklerini ifade etmişti. Galataray bu bonservis bedelini 6-7 milyon Euro seviyelerine indirmek istiyor. Eğer bu rakamlar gerçekleşirse Morutan, bu sene Galatasaray forması giyebilir.
LUYİNDAMA'NIN YERİNE ALTERNATİF ARANIYOR
Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde.
ANTWERP'TEN GELEN TEKLİF
Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Fransa'dan Bafode Diakite ve İsveç'ten Anel Ahmedhodzic son olarak Aslan'ın radarına takıldı.
Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor.