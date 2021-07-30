Son dakika: Galatasaray Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...

RUMAN BASINI DUYURDU: KULÜBÜ MORUTAN'DAN VAZGEÇECEK!

Romanya'da yayın yapan bir televizyon kanalında Morutan ile ilgili son gelişmeler yorumlandı. Morutan'ın hem FCSB hem de Romanya milli takımı için çok önemli bir oyuncu olduğu ifade edilirken Becali'nin bu transfer için 10 milyon Euro istediği belirtildi.