Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mete Gazoz'un final maçı ne zaman?

Milli okçu Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Genç yaşına rağmen kariyeri başarılara dolu olan Mete Gazoz Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanmış ve 17 yaşındayklen katıldığı 2016 Yaz Olimpiyatları'na Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olmuştur.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen ancak bu yıl coşkuyla gerçekleşen 2020 Tokyo olimpiyatlarında klasik yay bireysel kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, 29 Temmuz'da karşılaştığı Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ve Avustralyalı Ryan Tyack'ı mağluup ederek 16 turuna yükselmişti.

16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u 7-1 mağlup eden milli okçu adıı çeyrek finale yazdıran sporcular arasına girdi.