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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:36

Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mete Gazoz'un final maçı ne zaman?

Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mete Gazoz'un final maçı ne zaman?

Milli okçumuz Mete Gazoz, Japon rakibi Furukawa'yı eleyerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adını finale yazdırdı. Bu noktada, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Genç yaşına rağmen okçuluk sporunda adından söz ettiren Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mete Gazoz'un final maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazıyor. 22 yaşındaki Gazoz, Frukawa'yı eleyerek finale adını yazdırdı. Mete Gazoz'un bu tarihi başarısının ardından sporcunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak konusu oldu. Bu noktada, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldii. 22 yaşındaki Türk okçu İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde emek vermektedir. Annesinin adı Meral Gazoz, babasının adı ise Metin Gazoz'dur.

Milli okçu Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Genç yaşına rağmen kariyeri başarılara dolu olan Mete Gazoz Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanmış ve 17 yaşındayklen katıldığı 2016 Yaz Olimpiyatları'na Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olmuştur.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen ancak bu yıl coşkuyla gerçekleşen 2020 Tokyo olimpiyatlarında klasik yay bireysel kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, 29 Temmuz'da karşılaştığı Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ve Avustralyalı Ryan Tyack'ı mağluup ederek 16 turuna yükselmişti.

16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u 7-1 mağlup eden milli okçu adıı çeyrek finale yazdıran sporcular arasına girdi.

METE GAZOZ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Mete Gazoz yarı finalde Japonya'dan T. Furukawa ile karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile 10.00'da başlayan karşılaşmanın galibi 7-3 skorla Mete Gazoz oldu.

Olimpiyat oyunlarında finale yükselen ilk Türk okçu olan Mete Gazoz Altın Madalya maçı için bugün Türkiye saati ile 10.45'te İtalyan rakibi Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelecek.

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Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mete Gazoz'un final maçı ne zaman?
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