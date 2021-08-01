Son dakika: Fatih Terim'den çarpıcı Morutan ve Haaland itirafı! Diagne, Feghouli ve Falcao'ya teklif var mı?

FARKLI TAKIMLARDAN TEKLİF GELDİ Mİ?

O tekliflerin olması zaman zaman olması doğal. Uzun zamandır var her şeyden. Benim şöyle bir huyum var. Bir takımda çalışırken başka bir takımla ilgilenmediğim gibi başkalarına da herhangi bir söz vermem. Bunlara çok itibar etmemek lazım. İşim bitmemişti. Çok da kısa bir süre var. Başka türlü de olabilirdi. O zaman düşünebilirdim. Henüz kopmadan böyle bir şey hiç düşünmedim.

YENİ YABANCI KURALI HAKKINDA...

Bu kuraldaki katkımı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Serbestlikten yanayım. Bunu da her vesile ile söylüyorum. Geçen sene kural içerinde 15 tane Türk oynatmışım. Hiçbir mecburiyetim yoktu. İstediğim yabancıyı oynatabilirdim. Bir defa daha söylüyorum… 14 Türk mecburiyeti var. 14 yabancı mecburi değil ama 14 Türk mecburi. Bu bir Türk kuralıdır. O günkü TFF olarak ifademde ben, Yıldırım Demirören ile birlikte kulüp başkanlarına ben ifade ettim. "Bu bir devrim" dediler. Bir yabancıya 50 bin dolar, ikinci yabancıya 100 bin, üçüncüsü de 200 bin dolar… Bu parayı da genç oyunculara eğitime, kulüpler aktarılmasını istedik. Altyapıdan gelen oyuncuya iki misli normal Türk oyuncuya bir misli olarak. Türk gencini oynatan kulüplere bayağı bir rakam geri dönecekti. Sonradan bu kulüpleri ricasıyla kısıtlandı. Çok yüksek rakamlara Avrupa'da bu parayı alamayacağı için kendi kulübünde yedek oturanlar vardı… Onların gitmesini istedim. Tarihin en fazla Türk oyuncusu oynuyor dışarıda. Bu, o kuralın bir neticesidir. O kural Türk futbolcularına yararlı olmuştur.

Ne olursa olsun Anadolu kulüpleri önemli bir araştırmayla, kendi ekonomik yapılarına uygun oyuncular aldılar. Dolayısıyla büyük takımlara kafa tuttular. Ligin kalitesi arttı. Yasakların bir fayda getireceğini düşünmüyorum. TFF böyle bir karar almışsa yapacak bir şey yok. Bunun zorluklarını da size bir örnekle gösteriyorum. 3 Türk'ü koyduk. Oyuncu santrfor sakatlandı. İkinci santrforun yerli değilse ve iyi değilse iki oyuncu çıkaracaksın. Bir santrfor, diğeri kime denk gelirse. Biz onu daha önce hesaplarız elbette. Zaman zaman bu sıkıntılar olacak. Futbol size aynı anda bilmediğiniz yerden sorar. Bursa maçında 30 dakikada üç oyuncumuz sakatlanmıştı. Böyle baktığınızda birtakım sıkıntılar çekeceğiz. "Gidiyorsunuz, yaşlı yabancıları buluyorsun" diyorlar, serbest bir sistem. İsteyen istediğini alır. Bu sıkıntılar olacak. Ben her takımın yeteri kadar Türk oyuncusu bünyesinde bulundurduğunu düşünüyorum. Geçen sene de, evvelki sene de. "Ben hak ettim, benim yerime yabancı oyuncu oynadı" diyebilecek Türk oyuncusu var mı? TFF diyor ki, "ben bir sene evvel bunu ilan etmiştim." Kulüpler Birliği herhalde bundan yana değil. Sonuçta byöneten TFF, düşüncelerine saygı duyacağız.