Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...

Son dakika... Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.
Bu beklentinin ve baskının bilince olan Vitor Pereira, takımı oldukça disiplinli bir şekilde lige hazırlıyor. Futbolcuları da sistemine ikna etmeyi başaran Portekizli hoca, bazı sürpriz yıldızlar da çıkarabilir.
Geçtiğimiz sezonlarda bir türlü kendini takıma kabul ettiremeyen Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc'a hazırlık maçlarında bolca şans veren ve performans alan deneyimli teknik adam, bu 2 oyuncudan özellikle faydalanmak istiyor.
Öte yandan bazı futbolculardan da umut kesildi. Pereira'nın talimatları doğrultusunda yönetim, 9 futbolcuyu kamptan göndererek transferlerine açık kapı bıraktı.
9 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ
Bu isimler ise; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin.
Bu isimlerin haricinde Mauricio Lemos, Zanka, Sinan Gümüş ve Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bu oyunculardan Zanka 4 hazırlık maçında da süre alamazken, yönetim kararını Pereira'nın raporu doğrultusunda verecek.
Öte yandan 53 yaşındaki hoca, yönetime bir yandan transfer taleplerini de iletti. Kanarya özellikle lig başlayana kadar tartışılmayacak bir forvet ve Gökhan Gönül'ün de ayrılışının ardından bir sağ bek-sağ kanat beki almak istiyor.
Sağ bek için Fenerbahçe; Cedric Soares, Aurelio Buta, Sime Vrsaljko, Falaye Sacko ve Aleix Vidal isimlerinden birini alacak. Forvet harici diğer bölgeler için yapılacak transferlerde de yaz transfer döneminin son günleri bir fırsat transferi beklenecek.
Ama tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de gözler tamamen forvete çevrilmiş durumda. Uzun süredir çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bu kez forvet transferinde hata yapmak istemiyor.
Geçtiğimiz sezon Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Kemal Ademi transferlerinden verim alamayan Kanarya, transfer edilecek santrforu oldukça ince bir süzgeçten geçirdi.
Uzun süredir bu transfer üzerinde çalışan Kanarya, aradığı ismi Fransa'da buldu. Hedefte ise o isim var...
KEVIN AUGUSTIN BOMBASI!
Takvim'de yer alan habere göre, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen Jean-Kevin Augustin Fenerbahçe yolunda. Bir dönem Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Fransız golcü için Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ve Paris Saint-Germain'in ardından Alman devi Leipzig, Fransız devi Monaco ve İngiliz ekibi Leeds United forması giydi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oldukça önemli kulüplerde oynayan Augustin, son olarak Nantes'ın yolunu tuttu.
1.80 boyundaki futbolcu 2018 yılında Leipzig forması giydiği dönemde 25 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Ancak transfer olduğu kulüplerde bir türlü forma şansı bulamayan Augustin, o dönemin ardından giderek geriye doğru gitti.
Şuanda piyasa değeri 2.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Augustin, Ligue 1'de gol atma başarısı gösteremedi. Kanarya genç oyuncuyu transfer edip yeniden çıkışa geçirerek hem gol kralı olabilecek ve takımı sırtlayabilecek bir golcü elde etmek, hem de eğer planlama başarılı olursa Vedat Muriqi gibi rekor bonservis bedeliyle bir satış yapmayı planlıyor.
TRANSFER FRANSIZ BASININA DA YANSIDI
Fransız basınında çıkan haberler de Kanarya'nın Augustin ile ciddi şekilde ilgilendiğini doğrular nitelikte. Verilen bilgilere göre Nantes'ın da yollarını ayırmak istediği Augustin, oldukça uygun bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde.
Ayrıca golcü futbolcunun Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
AUGUSTIN KARİYER ÖZETİ
Kariyerine PSG altyapısında başlayan Augustin, Paris Saint-Germain A takımı ile çıktığı 31 maçta 2 gol 3 asist yaptı.
Buradan Alman kulübü Leipzig'in yolunu tutan yıldız, 67 maçta 20 gol 8 asist kaydetti. Ardından yeniden ülkesi Fransa'nın Monaco takımına transfer olan santrfor, 13 maçta 1 gol 1 asist yaptı.
Augustin'in Ada macerası da kısa sürdü. Championship'te Leeds United formasıyla 3 maça çıkan futbolcu gol atma başarısı gösteremedi.
Ayrıca futbolcu Fransa'nın genç milli takımlarıyla 7 maça çıktı 5 gol 1 asist kaydetti.