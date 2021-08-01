Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...

Öte yandan 53 yaşındaki hoca, yönetime bir yandan transfer taleplerini de iletti. Kanarya özellikle lig başlayana kadar tartışılmayacak bir forvet ve Gökhan Gönül'ün de ayrılışının ardından bir sağ bek-sağ kanat beki almak istiyor.

Sağ bek için Fenerbahçe; Cedric Soares, Aurelio Buta, Sime Vrsaljko, Falaye Sacko ve Aleix Vidal isimlerinden birini alacak. Forvet harici diğer bölgeler için yapılacak transferlerde de yaz transfer döneminin son günleri bir fırsat transferi beklenecek.