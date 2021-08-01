Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"

"ARABİSTAN'DA KAZANDIĞIMIN YARISINI KAZANIYORUM"

Arap taraftar: Josef de Souza, paranın köpeği ve profesyonel değil.

Josef de Souza: "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği olurum? Garip."