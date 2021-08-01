Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"
Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:05 Son Güncelleme: 1.8.2021 16:45

Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"

Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Josef, Alex Teixeira transferinden taraftarın Neymar beklentisi ve Beşiktaş'tan kazandığı maaşa kadar birçok soruya samimiyetle cevap verdi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Beşiktaş'a geldiği ilk günden ailesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Josef, "Bu günü hatırlıyor musunuz?" sorusuyla taraftarlardan gelen sorulara samimiyetle cevap verdi.

Josef De Souza, geçen sezonun başında transfer olduğu Beşiktaş'ta, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı ve oynadığı futbolla kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu.

Geçen sezon oynadığı etkili futbolla Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldıza Beşiktaş yönetimi de kayıtsız kalmadı. Josef ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

32 yaşındaki Josef, geçen sezon çıktığı 38 maçta 3 gol ve 3 asistle kazanılan çifte kupalı sezonda takıma önemli katkıda bulundu.

"ALEX TEİXEİRA ÇOK YAKIN"

Alex Teixeira transferiyle ilgili "Alex nerede" sorusuna, Josef, "Bilmiyorum ama çok yakın" dedi.

Daha önceki bir paylaşımında ise açıklamaya Come to Beşiktaş etiketi yazan Josef'e, Teixeira, "Yakında kardeşim" yorumunu yapmıştı.

NEYMAR SORUSUNA COUTINHO CEVABI!

"Josef bize Neymar'ı getirsene?" sorusuna ise Brezilyalı yıldız, espirili bir yanıtla "Coutinho'yu deneyeceğim" dedi.

Bi taraftarın, Josef'e Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş derbisinde Quaresma'yı ittiği pozisyon hatırlatılırken "Abi bu günü hatırlıyor musun? Şimdi hepimiz biliyoruz ki o gün haklıydın" sorusuna ise Josef, gülücük emokileriyle yanıt verdi.

"ATIBA'YA YAKLAŞIRSAM TATMİN OLURUM"

"Seni seviyoruz Josef umarım Atiba gibi efsane olursun." Josef: Onun yaptığına yaklaşırsam zaten tatmin olurum.

"ARABİSTAN'DA KAZANDIĞIMIN YARISINI KAZANIYORUM"

Arap taraftar: Josef de Souza, paranın köpeği ve profesyonel değil.

Josef de Souza: "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği olurum? Garip."

Ayrıca Beşiktaş'ın Leicester City'den boservisini almak istediği Rachid Ghezzal ise Josef De Souza'nın "Problem yok" açıklamasıyla yaptığı paylaştımı beğendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: 7 kişinin katili Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkan detay şoke etti
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Orman yangınları söndürüldü mü?
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinin perde arkası! Sergen Yalçın haberi duyunca...
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA