Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Beşiktaş'a geldiği ilk günden ailesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Josef, "Bu günü hatırlıyor musunuz?" sorusuyla taraftarlardan gelen sorulara samimiyetle cevap verdi.
Josef De Souza, geçen sezonun başında transfer olduğu Beşiktaş'ta, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı ve oynadığı futbolla kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu.
Geçen sezon oynadığı etkili futbolla Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldıza Beşiktaş yönetimi de kayıtsız kalmadı. Josef ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
32 yaşındaki Josef, geçen sezon çıktığı 38 maçta 3 gol ve 3 asistle kazanılan çifte kupalı sezonda takıma önemli katkıda bulundu.
"ALEX TEİXEİRA ÇOK YAKIN"
Alex Teixeira transferiyle ilgili "Alex nerede" sorusuna, Josef, "Bilmiyorum ama çok yakın" dedi.
Daha önceki bir paylaşımında ise açıklamaya Come to Beşiktaş etiketi yazan Josef'e, Teixeira, "Yakında kardeşim" yorumunu yapmıştı.
NEYMAR SORUSUNA COUTINHO CEVABI!
"Josef bize Neymar'ı getirsene?" sorusuna ise Brezilyalı yıldız, espirili bir yanıtla "Coutinho'yu deneyeceğim" dedi.
Bi taraftarın, Josef'e Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş derbisinde Quaresma'yı ittiği pozisyon hatırlatılırken "Abi bu günü hatırlıyor musun? Şimdi hepimiz biliyoruz ki o gün haklıydın" sorusuna ise Josef, gülücük emokileriyle yanıt verdi.
"ATIBA'YA YAKLAŞIRSAM TATMİN OLURUM"
"Seni seviyoruz Josef umarım Atiba gibi efsane olursun." Josef: Onun yaptığına yaklaşırsam zaten tatmin olurum.
"ARABİSTAN'DA KAZANDIĞIMIN YARISINI KAZANIYORUM"
Arap taraftar: Josef de Souza, paranın köpeği ve profesyonel değil.
Josef de Souza: "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği olurum? Garip."
Ayrıca Beşiktaş'ın Leicester City'den boservisini almak istediği Rachid Ghezzal ise Josef De Souza'nın "Problem yok" açıklamasıyla yaptığı paylaştımı beğendi.