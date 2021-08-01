Tribün kapasitesi %100 olsun

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Maçlar dolu tribünlere karşı oynansın. Sadece aşı olanlar statlara alınsın” önerisinde bulunurken, “Şampiyonluğu özledik. Bu sene futbolu sarı-laciverte boyamalıyız” dedi
F.Bahçe'nintemmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ali Koç, birçok konuya açıklık getirdi. İşe Koç'un açıklamalarından satır başları:
CUMHURIYET tarihinde görülmemiş bir yangın olayı ile karşı karşıyayız. 10 şubemizle 19.070 fidan bağışladık. Ben size 250 bin ağaç dikme sözü veriyorum.
BU sene Allah'ın izniyle maçlara yüzde 50 seyirci kapasitesi ile başlayacağız. Ya aşı olacaksın ya da 250 TL verip her maç için PCR testi olacaksın. Umarım maçtan maça, stadyumdan stadyuma değişmez. Çünkü bunları gördük. Önerim, stadyum kapasiteleri yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılsın. Sadece aşı olanlar tribüne alınsın.
PEREİRA 3 KESİN, MÜMKÜNSE 4 TRANSFER İSTİYOR
AŞILAMA konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. Hızlı aksiyon alındı. Bunu takdir ediyorum. Devletimize ve sağlık ekiplerimize fayda sağlamak istiyorsak mutlaka aşı olmalıyız.
FUTBOLDA tanıdık bir ismi göreve getirdik, İçimiz son derece rahat.
HOCAMIZ ihtiyaçları belirledi. 3 kesin, mümkünse 4 transfer istiyor. Ağustos ayının ilk haftasından sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecek. Ekonomik nedenlerle onlarca, yüzlerce kulüp kadrolarını boşaltmak zorunda. Bilinçli olarak beklemedeyiz. BOUPENDZA için 1 kere görüşmedik. Vedat Muriqi İstanbul'da, severiz ama onunla da görüşmedik.
ŞAMPIYONLUĞA susadık… Sevinci, coşkuyu özledik. Bu sene Türkiye'de futbolu sarı-laciverte boyamak zorundayız.
KRIPTO para işinde iyi etmişiz bekleyerek. Bekledikçe daha cazip teklifler geldi. Hem borsa hem yatırımcı, herkes F.Bahçe'yi bekliyor. 10 gün içinde kripto para projemizin startını vereceğiz.
POTANIN YENİ PATRONU DJORDJEVIC
YÜKSEK Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü de açıklandı. Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Sırp koç Aleksandar Djordjevic'le anlaştıklarını duyurdu. 54 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık mukavele yapıldığı bildirildi.