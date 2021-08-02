Daha baskın ve güçlü olacağız

“Transfer durmayacak. Kabuk değiştireceğiz. Daha çok baskı yapan, oyun kontrolünü elinde bulunduran bir oyuncu grubu oluşturacağız... Yabancı bir stoper istiyoruz... Morutan’ın bonservisi çok yüksek, o rakamlara çıkamayız”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Yaklaşık 3 saat süren organizasyondamerak edilenleri anlatan tecrübeliçalıştırıcının açıklamalarındanöne çıkanlar şöyle: -PANDEMI bize öyle bir iş yaptı ki kamp için bazı yerler düşündük ama yasaklı, giriş problem. Gittiğiniz yerde hazırlık maçı yapmanız gerekiyor. O yok. Artı bayağı da bir rakam tutuyor. Bunların hepsini düşündüğünüzde kampa gitmedik. -BU sene ligdeki deplasmanlara belki maç günü gideceğiz. Özellikle sıkıntı olmayan yakın yerlere. Şimdi inceliyor arkadaşlar. TFF'den cezası yoksa, öyle gideceğiz. Sağlıkçılarla ve performansçılarlakonuştuk… Bunu yapabiliriz. -LİGDEKİ ilk iç saha maçını Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Alt zeminin değişmesi lazımdı. O çalışma yapıldı. Hatay maçını oynarız.
HAALAND BİZE GELEBİLİRDİ
-BİRÇOK oyuncu izliyoruz. Bunlar arasında Haaland en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası'nda izlettik.
Sonra Ümit Davala ile Necati Ateş'i de Norveç'e gönderdim. Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişimkurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasınageldik. O gün limitimiz olsa, 8-9 milyona alırdık. -HINDISTAN'A, Şili'ye, Tanzanya'ya temsilci gönderdim. Herkesin bildiği, bizim scoutekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. -MODER, Polonya'da yakaladığımız bir oyuncu. Çok istedik. Milli takımda oynadı ve değeri arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla savaşıyoruz.
Böyle oyuncular çok, buluyoruz yoksa biz de.
8+6 YABANCI KURALI FAYDA GETİRMEZ
-ÖZELLİKLE genç arkadaşlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. Benim prensiplerimden, 1998-99'dan itibarenbaskıyı, presi isteyen; onu, artı pası kullanmayıdüşünen ve ona göre davranmayıisteyen bir hocayım. Daha çok baskı yapan,oyun kontrolünü elinde bulunduran biroyuncu grubu oluşturacağız.
- 8+6 yabancı kuralı ile ilgili yasakların bir fayda getireceğini düşünmüyorum. TFF böyle bir karar almışsa yapacak bir şey yok. Bunun zorluklarını da size bir örnekle gösteriyorum; 3 Türk'ü koyduk. Oyuncu santrfor sakatlandı. İkinci santrforun yerli değilse ve iyi değilse iki oyuncu çıkaracaksın. Bir santrfor, diğeri kime denk gelirse. Biz onu daha önce hesaplarız elbette. Zaman zaman bu sıkıntılar olacak.
DİAGNE'YE ÖYLE BİR TEKLİF YAPILIR Kİ ŞAŞARSINIZ!
- TRANSFERLERİMİZİN durmayacağını söyledim. Bir kabuk değiştireceğimizi düşünüyorum. Hem işimize yarayacak hem tam isabet isimler alacağız. 4 OZAN Kabak'tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. O dönem Diagne'yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk.
Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bunu istediğini söylemişti. Yarın teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, 'Bu rakam nereden çıktı' dersiniz, inanamazsınız.
- FALCAO ve Feghouli'ye şu anda teklif yok. Jimmy'nin bir durumu var.
AŞI İLE STATLAR TAM DOLABİLİR
STATLARIN yüzde 100 kapasiteyle dolmasını tabii ki isterim. PSV maçında onlar full oynadılar, biz yüzde 50 kapasiteyle oynadık. Böyle bakıldığında adil görünmüyor. Belki aşı olanların alınması, aşı olmayı da özendirir, teşvik eder. Oradan da ülkeye faydalı olabiliriz.
MORUTAN'I 5 YILDIR IZLIYORUZ
MORUTAN'I ilk olarak 2017'de izledik. Az bir paraya da alınabilirdi o dönem. Beğendiğimiz biri ama bonservis için o seviyelere çıkmamız mümkün değil.
Resmi teklif yapmadık. -STOPER almayı düşünüyoruz. Şu an için yabancı bir stoper istiyoruz. Luyindama'yı sakatlığı 6-7 ay geri attı. Daha iyi olacaktır. -MOSTAFA Mohamed için opsiyonu21 Temmuz 2022'ye kadarkullanabiliriz. Opsiyonu kullanıpkullanmayacağımızı Mohamedkendisi belirleyecek. -SİZE yardımcı beğendiremedik. Yardımcılarımdan çok memnunum. Galatasaray'da yardımcı antrenörsorunu yok. Gelirse bir kişigelir, o da daha önce Galatasaray'ahizmet etmiş biri olması kaydıyla.
MELO 'HOCAM BEN HAZIRIM' DIYOR, BIR ÇAĞIRMAMA BAKAR
- FELIPE Melo çok özel bir Galatasaraylı. Kendisi her zaman, 'Hocam ben hazırım' diyor. Bir çağırmamıza bakar. Bazı oyuncuların yaşı olmaz, eğer ortam uygun olursa gelebilir.
- ONYEKURU'NUN bizdeki opsiyonu yüzde 50'si 4 milyon 375 bin Euro'ydu. Yüzde 100'ü için bir bu kadar daha vermemiz gerekiyordu. Ancak şimdi Olympiakos'a 5 milyon Euro'ya gitti. Yoksa ben istemez miyim Henry'yi!
OY KULLANDIĞIM BAŞKANIN HOCASI OLMAM!
- BENİM çalıştığım hiçbir dönemde seçime müdahil olmadığımı iyi bilirsiniz.
Oy kullanmadım ve hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmuyorum.
Kendim gelmediğim gibi aileden kimseyi de getirmedim. Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antrenörü mü olayım yani? Oy kullandığım başkan adayının hocası olmam. Benim böyle bir prensibim var. Boş olduğum zaman gittim oy kullandım; ailemle de kullandık; ama özellikle bu sefer kullanmadım. Düşünün ki önce avukatımızdan ayrıldık.
- KULÜPTE seçim tarihlerini bir defa düşünmek lazım. Maalesef orada en az 2-3 haftalık bir kaybımız oldu. Genel olarak seçim tarihlerini tüzükte değişebilir mi diye bir ara düşünmekte yarar var. Bazen tam transferin göbeğine geliyor.
BIRAKACAK DEĞİLİZ
"Söylemlerimin üç sene olmasının sebebi, bu üç sene içerisinde bir şeyler yapacağız demektir. Yeni bir şey kuracağız. Yıllık ve kısa vadeli düşünmeyin. Kısa vadede elbette birşey bırakacak değiliz. Kastım buydu. Herkese başarılı olmasa da zaman verirler; ama herkesi şampiyonluklara alıştırdığımız için… Zamanzaman kupaları ve şampiyonluklarıben hatırlatmakzorunda kalıyorum."
HALİL'İ İSTİYORUZ
"Halil Dervişoğlu'yla ilgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz. Başkanımız bizzat kendisikulüplerin başkanlarınaveya CEO'larına telefon açıyor. Görüşmeler sürüyor. Hazırlık kampından döndükten sonra bir karar verecekler. Onun için biraz zaman gerekiyor."
GEDSON'U VERMIYORLAR
"Gedson Fernandes transferinde centilmenlik olarak Benfica oynatmak istediğini, vermek istemediğini söyledi. Transfer dinamik iştir. Yarın başka kapı açılabilir. Nasıl bizegeçen sene verdilerse bu senede faydalanmak istediklerinisöylediler."
YENİ BİR PROJE DÜŞÜNÜYORUZ
"2. veya 3. Lig'den bir kulüp ile ilişki kurabiliriz. Teknik adamını bizim verdiğimiz, oyuncularımızı oynatabildiğimiz bir proje yapmayı düşünüyoruz. Kendi oyun sistemimizioynayan, oyuncu grubunun2. veya 3. Lig'de oynayanbir takımda olması, yetişmede bize çok faydalı olacak gibi."
KULÜPLER BİRLİĞİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ
"TFF kurullarının seçimle işbaşına gelecek olması bence doğru bir karar. Beraberkitap yazanlar, aynı bürodaçalışanlar verdi bizim kararlarımızıyıllarca. Kulüpler Birliği'nin daha güçlü olduğunu, daha yakın olduklarını görüyorum. Ciddi kararlar alıyorlar."