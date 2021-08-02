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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Danielle yenge işi bitirdi!

Danielle yenge işi bitirdi!
SİYAH-BEYAZLILARIN 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Alex Teixeira konusunda eş sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Brezilyalı 10 numaranın hayat arkadaşı Thais Cristina'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, bu noktada Josef de Souza'nın eşi Danielle Araujo'nun devreye girdiği kaydedildi. Danielle'nin, ailecek görüştükleri Thais'e Türkiye ve İstanbul'dan övgüyle bahsederek ikna ettiği belirtildi. Josef de Souza da Alex'le bire bir temasa geçerek bu transferde aktif rol oynamıştı.

CHELSEA'DEKİ İLK GOLÜ FENER'E
16 yaşına kadar sokak futbolu oynayan Diego Costa, kariyeri boyunca Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi üst düzey liglerde forma giydi. Yıldız futbolcu, Chelsea'deki ilk golünü ise 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştı.

WELİNTON 2 HAFTA YOK
BEŞİKTAŞ'IN Kayserispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan alınan Welinton'un durumu belli oldu. Brezilyalı stoperin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Danielle yenge işi bitirdi!
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