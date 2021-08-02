Danielle yenge işi bitirdi!

SİYAH-BEYAZLILARIN 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Alex Teixeira konusunda eş sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Brezilyalı10 numaranın hayat arkadaşı ThaisCristina'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığıöğrenilirken, bu noktada Josef deSouza'nın eşi Danielle Araujo'nun devreyegirdiği kaydedildi. Danielle'nin, ailecek görüştükleri Thais'e Türkiye ve İstanbul'dan övgüyle bahsederek ikna ettiği belirtildi. Josef de Souza da Alex'le bire bir temasa geçerek bu transferde aktif rol oynamıştı.
CHELSEA'DEKİ İLK GOLÜ FENER'E
16 yaşına kadar sokak futbolu oynayan Diego Costa, kariyeri boyunca Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi üst düzey liglerde forma giydi. Yıldız futbolcu, Chelsea'deki ilk golünü ise 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştı.
WELİNTON2 HAFTA YOK BEŞİKTAŞ'IN Kayserispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan alınan Welinton'un durumu belli oldu. Brezilyalıstoperin sol uyluk arka adalesindegerilme ve ödem tespitedildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.