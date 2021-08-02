Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Son dakika Galatasaray haberleri... Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, hem Falcao hem de Feghouli'nin Galatasaray'daki alacakları konusunda fedakarlık yapmayacaklarını ifade ederken Burak Elmas'ın nezaket konuşması yaptığını vurguladı. Usta yazar, iki yıldız için 'Bu parayı başka yerde kazanabilseler çoktan İstanbul'u terk ederlerdi.' dedi...
SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN FALCAO VE FEGHOULİ'YE TAZMİNAT!
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Feghouli'yi takımdan göndermek için yönetim gözünü kararttı.
5 milyon Euro garanti para kazanan Falcao'ya sözleşmesini feshetmesi için 2 milyon Euro tazminat önerileceği, benzer teklifin zorluk çıkarması halinde 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli'ye de yapılacağı öğrenildi.
LEVENT TÜZEMEN: 'CEPLERİNE BÜYÜK PARAYI İNDİRECEKLER...'
'Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Feghouli ve Falcao'yu göndermek istiyor. Kulüp bulmaları konusunda iki futbolcu ile 'Nezaket içinde' bir konuşma yaptığını söylüyor.
Bu iki oyuncu, Galatasaray'dan kazandıkları paraları başka kulüpten kazanabilseler çoktan İstanbul'u terk ederlerdi. Falcao ve Feghouli'nin nezaket göstereceklerini düşünmüyorum.
Sezonu Florya'da tamamlamayı göze alıp, ceplerine de büyük bir paraya indirmeyi hesaplayacaklardır. Galatasaray yönetimi, Feghouli ve Falcao'nun alacaklarının bir kısmını ödeyip ayrılmalarını da sağlayabilir.'
BÜLENT TİMURLENK: 'GALATASARAY ONLARIN YERİNE KİMLERİ KAÇ PARAYA ALACAK?'
'Biri 5, biri 4 milyon Euro kazanan oyunculardan profesyonel futbolda 'Nezaket' beklemek nedir bilmiyorum ama kimse de kazandığı tazmin edildiği sürece istenilmediği yerde durmaz.
75 gündür 'Feghouli ile Falcao gidiyor' haberleri gölgesinde bu iki oyuncu ve arkadaşları idman yapıp, maçlara çıkıyor. Bu saatten sonra Galatasaray, iki oyuncunun yerine kimleri, kaç paraya alacak? Ne kadar yıllık ücret verecek?
Sonuçta 9 milyonluk yükümlülükten kurtulduğunda ne kadar kâr edecek ve yeni gelenler ne kadar katkı verecek? Hepsinin cevabını sahada ve kasada göreceğiz.'
FATİH TERİM YENİ TRANSFERLERİ OYNATACAK!
Galatasaray pazar günü U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Mohamed 11'iyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
St. Johnstone maçında listede adı olmayan Cicaldau'nun yerine Emre Kılınç 11'de forma giyecek. Mohamed-Diagne değişikliği de yaşanabilir.
SACHA BOEY, VAN AANHOLT VE BERKAN KUTLU İLK KEZ!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi karşısında Perşembe akşamı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.
Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Patrick Van Aanholt'un bu karşılaşmada ilk kez sarı kırmızılı formayı giymeleri bekleniyor.
BURAK ELMAS'TAN ÇOK NET AÇIKLAMA: 'OYUNLARA GELMEYECEĞİZ!'
Elmas, ismi sürekli kendileriyle anılan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili şunları söyledi: "Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bize mesaj attılar.
Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da. Bazı menajerlerin oluşturmaya çalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununa gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz."
Başkan, Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle görüştüğünü, sonucu beklediklerini de sözlerine ekledi.