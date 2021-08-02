Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

BURAK ELMAS'TAN ÇOK NET AÇIKLAMA: 'OYUNLARA GELMEYECEĞİZ!'

Elmas, ismi sürekli kendileriyle anılan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili şunları söyledi: "Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bize mesaj attılar.