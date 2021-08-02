Süper Lig, 30 yaş üstü transferde Avrupa'da ilk sırada

Süper Lig takımları, transfer ettikleri futbolcularda deneyimli isimlere öncelik vermeye devam ediyor. 20 ekibimiz şu ana kadar 30 yaş üstü 22 oyuncuyu kadrosuna katarken, bu değer ile ligimiz 20 büyük Avrupa ligi içerisinde de ilk sıraya çıktı. Ligimizi 30 yaş üstü 19 transfer yapan Yunanistan ve 15 futbolcu alan Polonya takip etti. Öte yandan takımlarımız 9 tane 30 yaşında oyuncuyu renklerine bağlarken, 23 yaş altı transfer sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.