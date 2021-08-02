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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:00 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:08

Süper Lig, 30 yaş üstü transferde Avrupa'da ilk sırada

TANER KARAMAN
Süper Lig, 30 yaş üstü transferde Avrupa'da ilk sırada

Süper Lig’de şu ana kadar yapılan takviyelerden 22’si 30 yaş üstü oldu. Türkiye, 30 yaş üstü transferde 20 büyük Avrupa Ligi içerisinde ilk sırada yer aldı. Ülkemiz, aynı zamanda Avrupa’nın en yaşlı beşinci ligi durumunda...

Süper Lig takımları, transfer ettikleri futbolcularda deneyimli isimlere öncelik vermeye devam ediyor. 20 ekibimiz şu ana kadar 30 yaş üstü 22 oyuncuyu kadrosuna katarken, bu değer ile ligimiz 20 büyük Avrupa ligi içerisinde de ilk sıraya çıktı. Ligimizi 30 yaş üstü 19 transfer yapan Yunanistan ve 15 futbolcu alan Polonya takip etti. Öte yandan takımlarımız 9 tane 30 yaşında oyuncuyu renklerine bağlarken, 23 yaş altı transfer sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.

27.6 İLE SAN MARİNO ZİRVEDE
Geniş kadrolarında çok sayıda altyapıdan oyuncu bulunduran ekiplerimiz, buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı beşinci ligi durumunda bulunuyor. Takımlarımız 26.4'lük yaş ortalamasıyla yeni sezona hazırlanıyor. Bu alanda sadece San Marino (27.6), İspanya (27.3), Kazakistan (27.3) ve Malta (26.5) önümüzde yer alıyor.

ALIM SATIMLARDA ZARARDAYIZ
Takımlarımız oyuncu alım satımlarında ise an itibarıyla ekside bulunuyor. Şu ana kadar Süper Lig ekipleri, transferler için kasalarından 24.4 milyon Euro çıkarırken, sattıkları futbolculardan 8.8 milyon Euro gelir elde etti. Böylece takımlarımız, bu tabloda 15.6 milyon Euro eksiye düştü.

ÖMER ÜRÜNDÜL - RAĞBET GÖRMEYENLERE BÜYÜK PARA ÖDÜYORUZ
Senelerdir yabancı transferi politikasında gelişmeler hep aleyhimize oluyor. Bilhassa büyük kulüplerimiz aralarında olan rekabeti de düşünerek transferde genç arayışları yetersiz kaldığından kariyer sahibi olan yaşlı oyuncular üzerine yoğunlaşıyor. Avrupa'da başka kulüplerin rağbet etmediği futbolculara yüklü meblağlar ödüyorlar. Sonrası ise malum… Bu futbolculardan bekledikleri performansın yarısını bile alamıyorlar. Ardından da onlardan kurtulabilmenin yollarını arıyorlar.

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Süper Lig, 30 yaş üstü transferde Avrupa'da ilk sırada
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