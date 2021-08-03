Abdülkadir Ömür “İyi Ki Varsın Eren” filminde rol aldı!

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatıyor.

TRT, Eren Bülbül'le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'e 'iyi ki varsınız' diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filmini bu yıl beyaz perdeye taşımayı planlıyor.