Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:47 Son Güncelleme: 3.8.2021 11:51

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan son dakika haberler: İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum
Son dakika haberler | Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika haberler | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
Son dakika haberi: Konya katliamında 11 yıllık detay! Sinyali çok önce vermiş
Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...
İbrahim Tatlıses'e SGK’dan emekli maaşı şoku!
Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA