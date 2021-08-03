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Giriş Tarihi: 3.8.2021

İkisi bir arada transfer!

Volkan DEMİRKUŞAK
İkisi bir arada transfer!

‘Santrfor, stoper’ derken İngiltere’den sağ ve sol bek haberi geldi. Ada gazeteleri, Kanarya’nın Arsenal’den Kolasinac ve Soares’in peşinde olduğunu yazdı

Fenerbahçe'de santrfor ve stoper transferleri için papatya falları açılırken İngiltere'den bir sağ bek, bir de sol bek ismi ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin defansın solu için Sead Kolasinac, sağ bek için ise Cedric Soares konusunda Arsenal ile temasta olduğu ileri sürüldü. İngiltere kaynaklı haberlerde Kolasinac'ın bonservisiyle alınması için girişimde bulunulduğu kaydedildi. Soares'in ise 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR
Her iki oyuncunun da forma şansı bulamadığı için Londra ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle transferin kolaylaşacağı bildirildi. Kolasinac, geçen sezon sadece 1 Premier Lig maçında görev yaptı. 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, devre arasında kiralandığı Schalke ile 17 lig maçına çıktı. 29 yaşındaki Soares ise tüm sezon Arsenal'deydi fakat 10 lig maçında görev yapabildi. Portekizli sağ bek 1 sezon kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

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İkisi bir arada transfer!
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