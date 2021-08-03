İkisi bir arada transfer!

‘Santrfor, stoper’ derken İngiltere’den sağ ve sol bek haberi geldi. Ada gazeteleri, Kanarya’nın Arsenal’den Kolasinac ve Soares’in peşinde olduğunu yazdı
Fenerbahçe'de santrfor ve stoper transferleri için papatya falları açılırken İngiltere'den bir sağ bek, bir de sol bek ismi ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin defansın solu için SeadKolasinac, sağ bek için ise Cedric Soareskonusunda Arsenal ile temastaolduğu ileri sürüldü. İngiltere kaynaklı haberlerde Kolasinac'ınbonservisiyle alınması için girişimdebulunulduğu kaydedildi.Soares'in ise 1 yıllığına kiralık olarakkadroya katılması planlanıyor.
ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR
Her iki oyuncunun da forma şansı bulamadığı için Londra ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle transferin kolaylaşacağı bildirildi. Kolasinac, geçen sezon sadece 1Premier Lig maçında görev yaptı. 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, devre arasında kiralandığı Schalke ile 17 lig maçına çıktı. 29 yaşındaki Soares ise tüm sezonArsenal'deydi fakat 10 lig maçındagörev yapabildi. Portekizli sağ bek 1 sezon kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.