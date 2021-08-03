Son dakika: Burak Elmas ayrılığı açıklamıştı! Galatasaray'a Falcao müjdesi

Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa zamanda kendilerine bir kulüp bulurlar. Bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İkisi de gelecek dönem için düşünmüyoruz. Şu anda bu yönetim kararıdır. Fatih hocamızın teknik kararları farklı olabilir. Bekleyip görelim ona göre hareket ederiz." ifadelerini kullandı.