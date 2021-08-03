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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:12 Son Güncelleme: 3.8.2021 09:13

Son dakika: Burak Elmas ayrılığı açıklamıştı! Galatasaray'a Falcao müjdesi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Burak Elmas ayrılığı açıklamıştı! Galatasaray'a Falcao müjdesi

Son dakika... Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray, Avrupa'da da başarı istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımda ayrılacak isimler de merak konusu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Falcao ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini ifade etti. Elmas, yönetim kararıyla 2 yıldızla yolları ayırma kararı aldıklarını belirtirken Cimbom'a Falcao'dan müjde geldi. İşte detaylar...

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferde; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'la anlaşan Aslan, dış transferde ise; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Boey ve Aanholt'u kadrosuna kattı.

Takıma yeni takviyeler yapmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Bu futbolcuların başında ise Diagne, Falcao ve Feghouli geliyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile yollarını ayırmak istediklerini resmen açıkladı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Burak Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu. Fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle, yeni finansal yapılanmamız çerçevesinde ücretlerini ödeyemeyeceğimizi ve kulüp bulmalarını istedik.

Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa zamanda kendilerine bir kulüp bulurlar. Bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İkisi de gelecek dönem için düşünmüyoruz. Şu anda bu yönetim kararıdır. Fatih hocamızın teknik kararları farklı olabilir. Bekleyip görelim ona göre hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a Falcao'dan müjde geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Kolombiyalı oyuncuya gelen teklifleri duyurdu.

Schira'nın haberine göre Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklif var. Kolombiyalı yıldızla ayrıca El Tigre ile Braga'nın da ilgilendiğini ifade edildi.

Yıldız futbolcular Falcao ve Feghouli'nin sarı-kırmızılı takımla 1'er yıllık daha sözleşmeleri bulunuyor.

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Son dakika: Burak Elmas ayrılığı açıklamıştı! Galatasaray'a Falcao müjdesi
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