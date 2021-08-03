Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'
Giriş Tarihi: 3.8.2021 06:33 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:07

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün yaptığı açıklamada Morutan ile ilgili resmi teklif yapmadıklarını Rumen basını kaynaklı çıkan haberlerin menajerlerin operasyonu olduğuu ifade etti. Burak Elmas ayrıca Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yollarını ayırmak istediklerini vurguladı. İki oyuncu için tazminat fikri de hala sıcak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, hem Falcao hem de Feghouli'nin Galatasaray'daki alacakları konusunda fedakarlık yapmayacaklarını ifade ederken Burak Elmas'ın nezaket konuşması yaptığını vurguladı. Usta yazar, iki yıldız için 'Bu parayı başka yerde kazanabilseler çoktan İstanbul'u terk ederlerdi.' dedi...

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN FALCAO VE FEGHOULİ'YE TAZMİNAT!

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Feghouli'yi takımdan göndermek için yönetim gözünü kararttı.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

5 milyon Euro garanti para kazanan Falcao'ya sözleşmesini feshetmesi için 2 milyon Euro tazminat önerileceği, benzer teklifin zorluk çıkarması halinde 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli'ye de yapılacağı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

LEVENT TÜZEMEN: 'CEPLERİNE BÜYÜK PARAYI İNDİRECEKLER...'

'Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Feghouli ve Falcao'yu göndermek istiyor. Kulüp bulmaları konusunda iki futbolcu ile 'Nezaket içinde' bir konuşma yaptığını söylüyor.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Bu iki oyuncu, Galatasaray'dan kazandıkları paraları başka kulüpten kazanabilseler çoktan İstanbul'u terk ederlerdi. Falcao ve Feghouli'nin nezaket göstereceklerini düşünmüyorum.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Sezonu Florya'da tamamlamayı göze alıp, ceplerine de büyük bir paraya indirmeyi hesaplayacaklardır. Galatasaray yönetimi, Feghouli ve Falcao'nun alacaklarının bir kısmını ödeyip ayrılmalarını da sağlayabilir.'

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

BÜLENT TİMURLENK: 'GALATASARAY ONLARIN YERİNE KİMLERİ KAÇ PARAYA ALACAK?'

'Biri 5, biri 4 milyon Euro kazanan oyunculardan profesyonel futbolda 'Nezaket' beklemek nedir bilmiyorum ama kimse de kazandığı tazmin edildiği sürece istenilmediği yerde durmaz.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

75 gündür 'Feghouli ile Falcao gidiyor' haberleri gölgesinde bu iki oyuncu ve arkadaşları idman yapıp, maçlara çıkıyor. Bu saatten sonra Galatasaray, iki oyuncunun yerine kimleri, kaç paraya alacak? Ne kadar yıllık ücret verecek?

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Sonuçta 9 milyonluk yükümlülükten kurtulduğunda ne kadar kâr edecek ve yeni gelenler ne kadar katkı verecek? Hepsinin cevabını sahada ve kasada göreceğiz.'

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

FATİH TERİM YENİ TRANSFERLERİ OYNATACAK!

Galatasaray pazar günü U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Mohamed 11'iyle sahaya çıkan Aslan, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

St. Johnstone maçında listede adı olmayan Cicaldau'nun yerine Emre Kılınç 11'de forma giyecek. Mohamed-Diagne değişikliği de yaşanabilir.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

SACHA BOEY, VAN AANHOLT VE BERKAN KUTLU İLK KEZ!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi karşısında Perşembe akşamı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Patrick Van Aanholt'un bu karşılaşmada ilk kez sarı kırmızılı formayı giymeleri bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

BURAK ELMAS'TAN ÇOK NET AÇIKLAMA: 'OYUNLARA GELMEYECEĞİZ!'

Elmas, ismi sürekli kendileriyle anılan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'la ilgili şunları söyledi: "Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum, 'Böyle bir durum var mı?' diye bize mesaj attılar.

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'

Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı, olmayacak da. Bazı menajerlerin oluşturmaya çalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununa gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle doğrudan görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz."

Başkan, Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle görüştüğünü, sonucu beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'
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