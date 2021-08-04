Gülümseyin çekiyorum

Mesut Özil dünkü idmanda foto muhabirliğine soyundu. Saha kenarında arkadaşlarını çekerken İrfan Can, 'Beni tek çek' diyerek böyle poz verdi.
RAKİP ADAYLARI YENİŞEMEDİ
FENERBAHÇE'NIN UEFA Avrupa Ligi play-off'unda karşılaşacağı takımın belli olacağı etabın ilk maçında kazanan çıkmadı. 3. ön eleme turunda Azerbaycantemsilcisi Neftçi ile Finlandiyaekibi HJK Helsinki 2-2 beraberekaldı. Azerbaycan'daki mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Neftçi 59'da Sabir Bougrine ile öne geçti, Helsinki 61'de Roope Riski ile skoru eşitlerken, 65'te Jair Tavares Silva, Fin kulübünü üstünlüğe taşıdı. Ancak Emin Makhmudov sahneye çıkıp 80'de son sözü söyledi. İki takım arasındakirövanş karşılaşması, 12Ağustos Perşembe günü oynanacak.Kazanan takım F.Bahçe'ninplay-off'taki rakibi olacak.
YILDIZLAR ARMADAN DA KALKTI
Yeni sezonda formasındaki 3 yıldızı kaldıran Fenerbahçe, armasında da aynı uygulamaya gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde yer alan 9 şampiyonluğu ne yazık ki altı boş gerekçelerle sayılmamaktadır. Formalar başta olmak üzere tüm yayın organlarında armamız da yıldızsız kullanılacaktır" denildi.
FENERBAHÇE İLE LUCESCU'NUNTAKIMI D.KİEV BUGÜN SAHNEDE
KANARYA 6. hazırlık maçını bugün teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacak. Grip olan Rumen hocaLucescu'nun yerine takımınbaşında yardımcısı olacak.. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftara açık olan maç 19.00'da başlayacakve TRT Spor'dan canlıolarak ekrana gelecek. Sarılacivertliler oynadığı 5 özel karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
AĞRILARI GEÇEN SOSA DÖNDÜ
F.BAHÇE'NIN Alman ekibi Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Jose Sosa dün antrenmanda yer aldı. Takım izinliyken de bireysel çalışma yapan Arjantinli oyuncunun, ağrılarının tamamen geçtiği belirtildi. Sosa'nın bugün Dinamo Kiev maçında 11 olmasa da süre alması bekleniyor.