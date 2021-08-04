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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Gülümseyin çekiyorum

Gülümseyin çekiyorum
Mesut Özil dünkü idmanda foto muhabirliğine soyundu. Saha kenarında arkadaşlarını çekerken İrfan Can, 'Beni tek çek' diyerek böyle poz verdi.

RAKİP ADAYLARI YENİŞEMEDİ
FENERBAHÇE'NIN UEFA Avrupa Ligi play-off'unda karşılaşacağı takımın belli olacağı etabın ilk maçında kazanan çıkmadı. 3. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile Finlandiya ekibi HJK Helsinki 2-2 berabere kaldı. Azerbaycan'daki mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Neftçi 59'da Sabir Bougrine ile öne geçti, Helsinki 61'de Roope Riski ile skoru eşitlerken, 65'te Jair Tavares Silva, Fin kulübünü üstünlüğe taşıdı. Ancak Emin Makhmudov sahneye çıkıp 80'de son sözü söyledi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Kazanan takım F.Bahçe'nin play-off'taki rakibi olacak.

YILDIZLAR ARMADAN DA KALKTI
Yeni sezonda formasındaki 3 yıldızı kaldıran Fenerbahçe, armasında da aynı uygulamaya gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde yer alan 9 şampiyonluğu ne yazık ki altı boş gerekçelerle sayılmamaktadır. Formalar başta olmak üzere tüm yayın organlarında armamız da yıldızsız kullanılacaktır" denildi.

FENERBAHÇE İLE LUCESCU'NUN TAKIMI D.KİEV BUGÜN SAHNEDE
KANARYA 6. hazırlık maçını bugün teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacak. Grip olan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı olacak.. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftara açık olan maç 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek. Sarılacivertliler oynadığı 5 özel karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

AĞRILARI GEÇEN SOSA DÖNDÜ
F.BAHÇE'NIN Alman ekibi Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Jose Sosa dün antrenmanda yer aldı. Takım izinliyken de bireysel çalışma yapan Arjantinli oyuncunun, ağrılarının tamamen geçtiği belirtildi. Sosa'nın bugün Dinamo Kiev maçında 11 olmasa da süre alması bekleniyor.

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