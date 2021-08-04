Son dakika: Fenerbahçe'de Sosa ile yollar ayrılıyor! Süper Lig'den sürpriz teklif

Son dakika... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde rakiplerine göre daha sessiz kalmış durumda. Şimdiye kadar sadece Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Kanarya, Pereira'nın gelişi sonrasında birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni isimlerin kadroya katılması için bazı yıldızların takımdan gönderilmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında da Sosa'nın geldiği ifade ediliyor.
Orta sahada Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Gustavo, Miha Zajc, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Sosa gibi bol alternatifleri bulunan Pereira, hem takım bütçesinde yeni transferlere yer açmak hem de daha güçlü bir kadro kurmak için bazı futbolcuların satışına onay verdi.
Zajc'ın kamp performansından çok memnun olan deneyimli teknik adam, Ozan Tufan'ı kiloları sebebiyle uyardı.
Pereira, Mesut Özil'in ise temposunu yükseltmesi gerektiğini belirtti. Sosa ise satış listesine kondu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yıldız harekatına başladı.
Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı.
Yönetim, bonservis koşunda anlaşma sağlamazsa kiralama formülünü devreye sokacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen Sosa, yönetimin yaptığı indirim teklifini de kabul etmemişti.
14 KEZ MİLLİ OLDU
Fenerbahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Sosa daha önce de iki sezon Beşiktaş'ta görev yapıp Milan'a gitmişti.
Milan sonrası üç sezon Trabzonspor'da görev yapan oyuncu ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sosa, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez görev aldı.