Son dakika: Fenerbahçe'de Sosa ile yollar ayrılıyor! Süper Lig'den sürpriz teklif

Son dakika... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde rakiplerine göre daha sessiz kalmış durumda. Şimdiye kadar sadece Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan Kanarya, Pereira'nın gelişi sonrasında birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni isimlerin kadroya katılması için bazı yıldızların takımdan gönderilmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında da Sosa'nın geldiği ifade ediliyor.