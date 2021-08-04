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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:27 Son Güncelleme: 4.8.2021 14:41

Son dakika: Trabzonspor'a cevap geldi! Leipzig'ten Alexander Sörloth kararı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'a cevap geldi! Leipzig'ten Alexander Sörloth kararı...

Son dakika haberi... Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth için nabız yokladı. Norveçli golcünün kulübü Leipzig'den haber bekleyen Bordo-mavililere “Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak” cevabı geldi.

Son dakika haberi... Trabzonspor'un Leipzig'den uzun süredir ilgilendiği Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'da karar çıktı. Bordo-mavililerin transfer etmek istediği yıldız golcünün transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcüsünü kiralama değil satma kararı aldı.

Trabzonspor'un bir süredir yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Sörloth için kulübü Leipzig'den beklenen yanıt geldi.

Alman ekibi Trabzonsporlu yetkililere, "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" yanıtını verdi.

Alexander Sörloth, 2 sezon önce Trabzonspor'da harika bir sezon geçirirken Süper Lig'de 34 maçta 24 gol attı ve 9 asist kaydetti 25 yaşındaki golcü sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sörloth, geçen sezon Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olurken sözleşme maddesine göre Trabzonspor, 10 milyon euro kasasına koydu.

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Son dakika: Trabzonspor'a cevap geldi! Leipzig'ten Alexander Sörloth kararı...
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