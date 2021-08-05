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Giriş Tarihi: 5.8.2021

‘Kim’i alacak!

‘Kim’i alacak!

Sarı-lacivertliler, Beijing Guoan’ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim’i transfer listesine dahil etti

F.Bahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min- Jae Kim için temaslara başladı. Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Kim, Ocak 2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min- Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.

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‘Kim’i alacak!
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