‘Kim’i alacak!

Sarı-lacivertliler, Beijing Guoan’ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim’i transfer listesine dahil etti
F.Bahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min- Jae Kim için temaslara başladı. Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Kim, Ocak2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservisbedeli ile Beijing Guoan'atransfer olmuştu. Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min- Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.