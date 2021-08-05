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Giriş Tarihi: 5.8.2021 07:38 Son Güncelleme: 5.8.2021 07:44

Son dakika: Beşiktaş'tan Simy ve Wesley hamlesi! Sergen Yalçın'ın tam istediği profilde...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan Simy ve Wesley hamlesi! Sergen Yalçın’ın tam istediği profilde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Uzun süredir forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Diego Costa ve Luuk De Jong transferlerinde beklemeye geçerken transfer listesine 2 sürpriz golcüyü dahil etti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği golcü profiline uyan Crotone'den Simy ve Aston Villa'dan Wesley'i gündemine aldı.

Son dakika haberi... Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi. İki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi.

İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı.

İtalya'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 29 yaşındaki Nijeryalı golcü Simy, Crotone formasıyla 20 gol, 3 asistle oynamıştı.

24 yaşındaki Wesley ise iki yıl önce 25 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Aston Villa ile geride kalan sezonda sadece 3 maçta görev yaptı.

ALEX TEİXEİRA İMZAYA GELİYOR!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alex Teixeira'nın hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor. Ailesini de getirecek Brezilyalı 10 numara ile sezon başına 2.3 milyon Euro garanti ücret üzerinden 2+1 yıllık mukavele imzalanacak.

Transferin resmen açıklanmasının ardından Alex'in forması Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarılacak. Beşiktaş'ta 31 yaşındaki futbolcunun formasına büyük ilgi olması bekleniyor.

WELINTON LİGİN İLK HAFTASINA YETİŞİYOR!

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Welinton'dan güzel haber geldi.

Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişeceği belirtildi.

13 Ağustos'taki Süper Lig açılış maçında Vida'nın yanında görev alacak olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperden gelen haber teknik ekibin içini rahatlattı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Simy ve Wesley hamlesi! Sergen Yalçın'ın tam istediği profilde...
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