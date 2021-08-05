Son dakika: Beşiktaş’tan Simy ve Wesley hamlesi! Sergen Yalçın’ın tam istediği profilde...

Son dakika haberi... Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi. İki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi.