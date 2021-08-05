Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:03 Son Güncelleme: 5.8.2021 10:13

Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, tam 11 ismin biletini kesti! Portekizli hoca yeni transferlerden Steven Caulker'ı da takımdan gönderip yerine Güney Koreli ismin alınmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, tam 11 ismin biletini kesti! Portekizli hoca yeni transferlerden Steven Caulker'ı da takımdan gönderip yerine Güney Koreli ismin alınmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Dinamo Kiev ile dün oynanan hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı. Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Kendilerine takım bulması istenen iki yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek... Bu gelişme sarı-lacivertli kulüpte 2016 yılında yaşananları hatırlattı.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde Caner Erkin, Galatasaray derbisinin maç toplantısında ilk 11'de olmayacağını öğrenince Portekizli teknik adam ve bir yöneticiyle tartışmış, spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış nedeniyle de kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

ÇAĞTAY'DA İŞLEM TAMAM
Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Çağtay Kurukalıp'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki sol bek için Lacivert-Beyazlılara 50 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Öte yandan Çağtay, dün yayımladığı mesajla Kasımpaşa'ya veda etti.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI

Diğer yandan Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Vitor Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler:

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

İsmail Yüksek

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Oğuz Kağan Güçtekin

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Mame Thiam

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Kemal Ademi

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Murat Sağlam

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Sadık Çiftpınar

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Emir Miray Köksal

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Melih Bostan

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Barış Alıcı

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Caner Erkin

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Sinan Gümüş

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

CAULKER DA TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın da Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Portekizli hocanın, topu hızlı kullanamadığı ve oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

STOPERE KİM GELECEK

Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın savunmanın göbeğine hızlı bir stoper isteği sonrası, Güney Koreli Min-Jae Kim için temaslara başladı.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Porto'nun da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Kim, Ocak 2019'da 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe’de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor

Çin Ligi'nde 13 maçta forma giyen Min-Jae Kim, 1.90'lık boyuna rağmen, çabuk bir stoper olması ve tekniğinin düzgünlüğü ile dikkat çekiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
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