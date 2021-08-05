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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:15 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:16

Son dakika: Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi! Yeni stoper Premier Lig'den...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi! Yeni stoper Premier Lig’den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, aradığı stoperi İngiltere Premier Lig'de buldu. PSV maçında savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle arayışlarına hız veren Sarı-kırmızılılar,Tottenham'dan Japhet Tanganga ile her konuda anlaşmaya vardı. Luyindama'nın yetersiz performansı nedeniyle süreci hızlandıran Galatasaray, 22 yaşındaki Kongo asıllı oyuncunun kulübüyle de mutabakata vardı.

Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Kongo asıllı İngiliz oyuncu Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. Christian Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren sarıkırmızılılar, Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz futbolcusunda karar kılmıştı.

Dün de bu transferde İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. 1 yıllığına kiralanacak olan Tanganga'ya 1 milyon Euro civarı bir maaş ödeneceği bildirildi.

Oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Tottenham altyapısından yetişen ve sözleşmesi 2025'te bitecek genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

22 yaşındaki stoper, geçen sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maçta görev aldı.

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Son dakika: Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi! Yeni stoper Premier Lig'den...
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