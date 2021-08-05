Son dakika: Galatasaray Japhet Tanganga transferini bitirdi! Yeni stoper Premier Lig’den...

Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Kongo asıllı İngiliz oyuncu Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. Christian Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren sarıkırmızılılar, Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz futbolcusunda karar kılmıştı.
Dün de bu transferde İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. 1 yıllığına kiralanacak olan Tanganga'ya 1 milyon Euro civarı bir maaş ödeneceği bildirildi.
Tottenham altyapısından yetişen ve sözleşmesi 2025'te bitecek genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
22 yaşındaki stoper, geçen sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maçta görev aldı.