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Giriş Tarihi: 5.8.2021 14:10 Son Güncelleme: 5.8.2021 14:10

Son dakika: İşte Galatasaray'ın yeni transferi Tanganga'nın hayat hikayesi! 'Babamı ilk kez öyle gördüğümde...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Galatasaray yeni sezon öncesinde bir transferi daha bitirdi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray yönetimi, Tottenham'ın Kongo asıllı İngiliz stoperi Japhet Tanganga'yı bir seneliğine kiraladı. Fatih Terim, Tanganga transferini özellikle istemişti. Kongolu stoperin babası hakkında söyledikleri futbolseverleri duygulandırmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray bu sezon Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'nun ardından 8. transferini yaptı. Geçen sezon Tottenham formasıyla 6 Premier Lig, 3 de UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkan Kongo asıllı İngiliz stoper, 1999 doğumlu!

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Bu sezon genç oyunculara yönelen Galatasaray, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Japnet Tanganga ile anlaştı. İngiltere U-21 takımında da forma giyen Tanganga, hızıyla dikkat çekiyor.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Tanganga; Luyindama, Tisserand, N'Sakala ile birlikte ülkemizde forma giyen bir diğer Kongolu oyuncu olacak.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Liverpool maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tanganga, yeni futbolcu adaylarına umut aşılayan açıklamalar yapmıştı.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

'BABAM YILLARCA BENİM İÇİN ÇALIŞTI...'

'İlk maçımda babamın yüzündeki mutluluğu görmek beni çok mutlu etti. Bana verdiği ve öğrettiği her şey için çok minnettarım. İlk maçımda babamı gördüğümde çok mutlu oldum.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Babam seneler boyunca bizim için çalıştı. Beni futbol okullarına götürdü. Beni idmanlara yetiştirmek için işten zaman ayırdı. Soğukta ve yağmurda beni bekledi. Onun hakkını ödeyemem..'

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Galatasaray'ın yeni transferi Japhet Tanganga, Liverpool ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Liverpool maçının adamı seçilmişti.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Sarı kırmızılıların yeni transferi Tanganga, ayrıca sağ bek pozisyonunda da forma giyebiliyor.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemeyen Luyindama'ya alternatif olarak transfer edilen Tanganga, bir sene Galatasaray'da forma giyecek.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

OPSİYONU 8 MİLYON €!

Tottenham altyapısından yetişen ve sözleşmesi 2025'te bitecek genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

FATİH TERİM'DEN FALCAO VE FEGHOULİ AÇIKLAMASI!

'Hem Falcao hem de Feghouli kulübe hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal kabul etmeliyiz. Umarım en kısa zamanda yakışan bir çözüm bulunur.'

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

FALCAO'NUN İLK TERCİHİ ABD!

Galatasaray'ın kulüp bulmasını istediği Falcao'ya ABD'den teklifler var.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Katar ve Meksika ülkelerinden de teklifler alan Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmek istediği iddia edildi.

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Galatasaray'da Fatih Terim'in bu akşamki St. Johnstone karşısında çıkacağı muhtemel ilk 11 de şu şekilde...

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed

Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

Yeni transfer Cicaldau, eski takımıyla Konferans Ligi eleme maçında forma giydiği için bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

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Son dakika: İşte Galatasaray'ın yeni transferi Tanganga'nın hayat hikayesi! 'Babamı ilk kez öyle gördüğümde...'
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