Son dakika: İşte Galatasaray’ın yeni transferi Tanganga’nın hayat hikayesi! ’Babamı ilk kez öyle gördüğümde...’

'BABAM YILLARCA BENİM İÇİN ÇALIŞTI...'

'İlk maçımda babamın yüzündeki mutluluğu görmek beni çok mutlu etti. Bana verdiği ve öğrettiği her şey için çok minnettarım. İlk maçımda babamı gördüğümde çok mutlu oldum.