Son dakika... Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla sezonu açıyor! Balotelli, Belhanda sahne alıyor

Kupa töreninin ardından ise yeni transferler tanıtıldı. Dünyaca ünlü yıldız Balotelli, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'a imza atan Belhanda, deneyimli yıldız Stambouli'nin yanı sıra Britt Assombalonga, David Akintola, Lucas Castro ve Jonas Svensson gibi önemli isimler anons edildi ve taraftarlarla buluşturuldu.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi kupasına kavuştu

Adana Demirspor yıldız transferlerini tanıttı! Balotelli, Belhanda...