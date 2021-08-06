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Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:04 Son Güncelleme: 6.8.2021 21:26

Son dakika... Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla sezonu açıyor! Balotelli, Belhanda sahne alıyor

Son dakika... Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla sezonu açıyor! Balotelli, Belhanda sahne alıyor

Son dakika... Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala ligin yeni ekibi Adana Demirspor, sezonu açıyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Adana Demirspor önce kupasını aldı ardından flaş transferlerini tanıttı. Adana Demirspor, yaz transfer döneminde dünyaca ünlü golcü Balotelli'nin yanı sıra Belhanda, Stambouli, Akintola gibi isimleri kadrosuna kattı. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ilk maçına sayılı günler kala Adana Demirspor ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'in son şampiyonu ile Süper Lig'in son şampiyonunun mücadelesi A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor ve saat 21.30'da başlayacak. A Spor'dan yayınlanacak maçı Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

ÖNCE KUPA TÖRENİ ARDINDAN TRANSFERLER...

Geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Beşiktaş mücadelesi öncesinde kupasını kaldırdı.

Şampiyonlukta pay sahibi olan futbolcular tek tek anons edildi ve ardından şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kupa töreninin ardından ise yeni transferler tanıtıldı. Dünyaca ünlü yıldız Balotelli, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'a imza atan Belhanda, deneyimli yıldız Stambouli'nin yanı sıra Britt Assombalonga, David Akintola, Lucas Castro ve Jonas Svensson gibi önemli isimler anons edildi ve taraftarlarla buluşturuldu.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi kupasına kavuştu

Adana Demirspor yıldız transferlerini tanıttı! Balotelli, Belhanda...

İLK 11L'LER...

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip Talha, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın.

YENİ TRANSFERLER SAHNEDE!

Adana Demirspor, Beşiktaş karşısına yeni transferleriyle çıkıyor. Samet Aybaba yeni transferler; Ferhat Kaplan, Svensson, Belhanda, Akintola ve Balotelli'ye ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlı takımda ise Sergen Yalçın, yeni isimlerden sadece Mehmet Topal'a şans verdi.

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Son dakika... Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla sezonu açıyor! Balotelli, Belhanda sahne alıyor
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