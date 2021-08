İkinci devrede Galatasaray, yine baskılı başladı. Ama her zaman söylediğimiz gibi futbolun cazibesi de her an ilginç olayların yaşanması. Aytaç, çok gereksiz bir geri pas yaptı. Muslera da çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. O pozisyonda rakip oyuncunun golü atmasına müdahale etmemeliydi. Bu yanlışla hem takımını uzun süre eksik bıraktı hem de rövanşta görev yapamayacak. Galatasaray'ın bu şoktan sonra en büyük şansı ise iki dakika sonra skora denge getirmesiydi. Eğer o gol olmasa 10 kişiyle alınacak aşırı risklerle ikinci gol tehdidiyle karşılaşabilecekti. Sonuçta maç berabere bitti. Ama Galatasaray, deplasmanda bu takımı yenebilir. Çünkü bunu neden söylüyorum. St. Johnstone bir kişi fazlayken bile 3 pas yapamadı.