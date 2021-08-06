Son dakika haberi... SABAH Spor yazarlarından Ömer Üründül ve Levent Tüzemen Galatasaray-St. Johnstone, Ahmet Çakar ve İskender Günen Trabzonspor-Molde, Fatih Doğan ise Dinamo Batumi-Sivasspor maçını kaleme aldı. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve teknik direktör Fatih Terim'in tercihleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
ÖMER ÜRÜNDÜL - GALATASARAY BU TAKIMI ELER
Galatasaray ilk yarıda adeta tek kale oynadı. St. Johnstone, fiziki açıdan güçlü, disiplinli bir takım... Ama kapasiteleri çok sınırlı. Topa sahip olma oranları çok yetersiz. Bu yüzden Galatasaray hücumda devamlılık şansı buldu. İlk 10 dakika önce çok zor pozisyonda Mostafa Mohamed zoru başardı. Sonra bir top direkten döndü. Ama devrenin ilerleyen bölümlerinde yoğun baskıya rağmen net pozisyon çıkmadı.
İkinci devrede Galatasaray, yine baskılı başladı. Ama her zaman söylediğimiz gibi futbolun cazibesi de her an ilginç olayların yaşanması. Aytaç, çok gereksiz bir geri pas yaptı. Muslera da çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. O pozisyonda rakip oyuncunun golü atmasına müdahale etmemeliydi. Bu yanlışla hem takımını uzun süre eksik bıraktı hem de rövanşta görev yapamayacak. Galatasaray'ın bu şoktan sonra en büyük şansı ise iki dakika sonra skora denge getirmesiydi. Eğer o gol olmasa 10 kişiyle alınacak aşırı risklerle ikinci gol tehdidiyle karşılaşabilecekti. Sonuçta maç berabere bitti. Ama Galatasaray, deplasmanda bu takımı yenebilir. Çünkü bunu neden söylüyorum. St. Johnstone bir kişi fazlayken bile 3 pas yapamadı.
Golü atan Boey hakkında tam bir fikir sahibi olamadım. Ama takıma faydalı olabileceği görüşündeyim. Hollandalı Aanholt kaliteli sol bek, fiziki olarak hazır değil. Mostafa, Galatasaray'a transfer olduktan iki ay sonra fiziki düşüş başladı. Bu aynen devam ediyor. Maçta Berkan ön plana çıktı. Yetenekleri olan bir orta saha oyuncusu. Fizik olarak da kendini iyi hazırladığından hiç uyum sorunu yaşamadan başarılı oldu. Benim mantığıma uymayan bir olay var ki. İşler kötü de gitmezken niye 3 oyuncu birden devre arasında değişir.
LEVENT TÜZEMEN - YANLIŞ TERCİHLER
Muslera kalitesinde ve tecrübesinde bir kaleci böyle stratejik hata yapmamalıydı. Muslera'nın ayağıyla müdahale etmesi gereken pozisyonda dizleriyle topu önlemek istemesi, ardından rakibini indirip penaltı yapması ve kırmızı kart görmesi akıl tutulmasıydı. Oysa Muslera topu elle tutabilir ve rakibin endirekt atış yapmasını sağlar, kendisi de kırmızı kart görmezdi. Muslera neden böyle yaptı? Rize'de ayağı kırıldığı için topa ayağını uzatmaktan korktu. Aytaç'ın çevre kontrolü yapmadan topu Muslera'ya yollaması amatörceydi.
Galatasaray 10 kişi oynadığı anlarda bile oyun ve pozisyon olarak İskoç takımından üstündü. Ancak bu üstünlük gol gelmeyince meyve vermeyen ağaca benziyor. Bu verimsizliğin temelinde Fatih Terim'in oyuncu tercihlerinin yanlışlığı yatıyor. Terim, Mostafa'dan golcü yaratmaya çalışıyor ama Galatasaray'ın tek vuruşu yapabilecek bir golcüye ihtiyacı var. Ben olsam Diagne ya da Falcao ile başlardım. Gidinceye kadar Falcao senin zaten oyuncun değil mi? İlk 15 dakikada Diagne-Falcao ikilisinden biri olsaydı o net pozisyonlar gol olurdu.
Aanholt neden çıktı anlamadım. Madem Aanholt çıkacak, Terim'in yerinde olsam güzel bir gol atan, sol bekte de oynayabilen Boey'i sola çeker, sağ beke de Yedlin'i alırdım ve tercihim asla Ömer Bayram olmazdı. Galatasaray turu geçebilir. Dilerim kaleci Berk heyecan yapmaz. Terim rövanşa öncelikle Berk'i zihinsel olarak hazırlamalıdır.
Berkan Kutlu'nun çalışkanlığını, topa hükmetmesini, ayağındaki topu kullanmadan önce çevre kontrolü yapmasını beğendim. Taylan-Berkan birlikte oynamalı ama hızlı ve çabuk paslaşmaya fren olan Aytaç yanlarında olmamalı. Aanholt da Galatasaray'ın soluna akıl ve kalite katacak. Hollandalı, sol ayağına çok hakim ama önündeki Babel maalesef vatandaşının çabuk oynama anlayışına ayak uyduramadı.
AHMET ÇAKAR - TRABZON'UN TEK ZAAFI POZİSYON HATASI
Önce şunu söyleyelim; Trabzonspor, Molde'den iyi takım... Daha sonra şunu söyleyelim; yeni transferler faydalı. Hamsik ve Gervinho dün gece kendilerini fazla parlatmasalar da özellikle Gervinho'nun hareketliliği Hamsik'in öldürücü pasları ilerisi için umut verici.
Ama acı taraf şu; Molde dört kere geldi, 3 gol atıp beraberliği yakaladı. Böyle goller yenmez... Dikkat edin, Trabzonspor'un yediği ikinci ve üçüncü golde Moldeli oyuncu bomboş. Demarke vaziyette.
Trabzonspor, maça golle başladı. Bir kornerde ön direkte Nwakaeme ile çalışılmış bir gol buldu. Daha sonra dedik ya Molde ilk defa geldi, Serkan'ın arkasına bırakıverdiler, Molde beraberliği yakaladı. İkinci golde bir yan topta Vitor Hugo'nun geçen sene çok kez yaptığı gibi Trabzonspor öne geçti. Ama akabinde baktık adamlar yine geldi, bomboş pozisyonda golü attı.
Trabzonspor üçüncü golü de buldu ama yine yediler. Son saniyede Trabzonspor penaltıyı da buldu, bu sefer Bakasetas direğe takıldı. İşin ilginci şu; "Trabzonspor penaltıyı atar kazanır" diyorduk, top direkten döndü, dönen topta az kalsın Molde golü bulup, kazanıp gidecekti.
Sonuçta iş rövanşa gitti. Deplasman gol kuralı ortadan kalktığına göre Trabzon bu takımdan iyidir ve rövanşı kazanacak kalitededir. Ama dikkat etmeleri gereken husus yenen basit goller, bu gollerde yapılan pozisyon hataları. Çünkü bu zaaf giderilmezse lig maçlarında da Trabzonspor'u büyük problem bekler. Hakemi çok beğendim. Aslında maç kolaydı ama sıfır hataya yakın bir maç yönetti.
İSKENDER GÜNEN - EKSİKLER GİDERİLİRSE NORVEÇ'TE TUR GELİR
Trabzonspor adına olumlu görüntülerin fazla olduğu bir maç olarak değerlendirmek gerekiyor. Atılan korner sayısı 15, direkten dönen toplar, girilen gol pozisyonları ve de kaçan penaltı… Ancak hücumda artıların çok fazla olduğu da bir gerçek. Geçen yıldan farklı 3 yeni isim; Hamsik, Peres ve Gervinho vardı sahada. Topa daha fazla sahip olan Trabzon'da saha içi yardımlaşması oyunun belirli sürelerinde üst düzeydeydi. Rakibe yapılan pres, kazanılan toplar ve de bunun sonucunda atak girişimlerini sonuçlandırma Trabzonspor adına artılardı.
Hamsik bu sezon Trabzonspor'un oyunda aklı olacak bir futbolcu olarak öne çıktı. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Peres ise sol kenarda oynamasına rağmen takıma büyük katkı yapabilecek yeterlilikte. Gervinho ise herkesin bildiği dripling özelliği olan ve gol yollarında oldukça etkili... Yani bu üç ismin de bu sezon büyük katkı yapacaklarını düşünüyorum.
Trabzonspor'un bu maçta eksiği; öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olması gerekirken oyunun kontrolünü rakibe bırakması oldu. Bu yüzden özellikle savunmada yapılan hatalar öne çıktı. Yenilen üç gol de aynı şekilde gerçekleşti. Trabzonspor adına ilk maçta böylesi ciddi bir rakip karşısında sergilenen oyun sezon öncesi büyük ümitler verdi. Molde'yi kimse küçümsemesin. Ama ikinci müsabakada Trabzonspor, eksiklerini bir ölçüde giderdiği takdirde turu geçen taraf olur.
FATİH DOĞAN - TÜRKİYE'NİN GÜLEN YÜZÜ
Türk futbolunun Avrupa'daki gülen yüzü Sivasspor, ilan edilen "Dünya Sivaslılar Günü'nde" hemşehrilerine en güzel hediyelerden birini verdi. UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Konferans Ligi 2. Ön Eleme maçında Petrocub'u iki maçta da 1-0 yenen Yiğidolar, dün de 3. tur ilk karşılaşmasında sekiz eksiğe rağmen Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerek tur kapısını araladı. Sivasspor'un özeti teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 'Avrupa'da her maç bizim için milli maç' yaklaşımının ta kendisi...
Dün Batum'da çok iyi bir strateji ve akıllı taktikle kazanmaya odaklanmış yüksek bir karakter vardı. Rıza Hoca, deplasmandaki ilk maça sezon başı handikaplarını da dikkate alarak kontrollü ve oyunu soğutarak başladı. Rakibin agresif oyununu ilk yarı tolere etti.
Yeni transferlerden Petrocub'u karşı oynayan Henrique yerine Kayode ile başlanması stratejinin en önemli parçasıydı. İkinci yarıyla birlikte Sivas tempoyu artırmaya başladı. Rakibin bulduğu gol Sivasspor'un 'galibiyet' üzerine kurulmuş planını tetikledi. 75'te Leke James'le gelen beraberlik, rakibin direncini de kırdı. Özellikle Faycal ve Hakan'ın dirençli mücadelesini beğendim.
Rıza Hoca'nın galibiyeti düşünen tavrını bildiğim için son dakikaya kadar Kayode ile golü bekledim. Beklenen gol, 90+5'te geldi. Her iki takımın sahada kazanmak adına yaşadığı gerginlikler bence doğal bir yansımaydı. Tebrikler Avrupa'da Türkiye'nin gülen yüzü Sivasspor. Dünya Sivaslılar Gününüz kutlu olsun...