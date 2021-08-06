Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi’nin gideceği takım...

YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ!

Bu indirimle birlikte 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Lionel Messi, aradan geçen haftalara rağmen halen imza atamadı. Bu imzaların atılamamasının nedeni ise Barcelona yönetiminin bir kez daha indirim istemesi oldu.