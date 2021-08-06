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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:38

Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi'nin gideceği takım...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi’nin gideceği takım...

Son dakika haberi… Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi, efsanesi olduğu Barcelona ile bir türlü yeni sözleşme imzalamamıştı. 30 Haziran tarihinde sona eren sözleşmesini mali yetersizlikler ve LaLiga yönetiminin finansal kararları nedeniyle yenileyemeyen Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Ayrılık haberi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Son dakika... 30 Haziran tarihinde sona eren sözleşmesini mali yetersizlikler ve LaLiga yönetiminin finansal kararları nedeniyle yenileyemeyen Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Dünya yıldızını ayrılık haberi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

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MESSI'NİN AYRILIK HABERİ SPOR DÜNYASINDA ŞOK YARATTI

LaLiga'nın finansal yönetmelikleri ve Barcelona'nın mali yetersizlikleri nedeniyle bir türlü yeni anlaşmayı yapamayan Messi, 30 Haziran'dan bu yana serbest oyuncu konumundaydı. Messi'nin ayrılığı spor dünyasında şok yarattı.

Copa America sonrası uzun bir tatile çıkan Messi, sezon açılışına oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen Barcelona ile anlaşma sağlayamadı.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İspanyol basınının saygın gazetelerinden Marca, bugün akşam saatlerinde 'son dakika' olarak duyurduğu haberde Messi ve Barcelona krizinin önlenmesi zor bir konuma geldiğini yazmıştı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin adeta çıkmaza girdiğini belirten Marca gazetesi, Lionel Messi'nin Barcelona'ya adeta rest çektiğini açıkladı.

Anlaşılamama nedeninin perde arkasını anlatan haberde, Finansal Fair Play nedeniyle maaş bütçesini indirmek zorunda olan Barcelona'nın istekleri Messi'yi adeta küplere bindirdi.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Barcelona ile anlaşma imzalayabilmek için maaşında yüzde 50'ye varan bir indirime gitmişti.

YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ!

Bu indirimle birlikte 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Lionel Messi, aradan geçen haftalara rağmen halen imza atamadı. Bu imzaların atılamamasının nedeni ise Barcelona yönetiminin bir kez daha indirim istemesi oldu.

Yönetimin ekstra bir indirim daha istemesi üzerine Lionel Messi, tüm ipleri kopardı ve Barcelona yönetimine artık görüşme yapmayacağını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin üzerine halen kulüpsüz olan Lionel Messi'nin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Dünya futbolunun efsanesi konumuna gelmiş Arjantinli yıldız ve Barcelona birlikteliği futbolda 2021-2022 sezonunda sona erebilir.

Dış basında Lionel Messi için Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin favori kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor.

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Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi'nin gideceği takım...
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