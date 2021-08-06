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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:36 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:37

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan 'blöf' iddiası! Real Madrid ile birleşip...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı! Son dakika haberine göre Messi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili ilginç bilgiler de gelmeye devam ediyor. İspanyol medyasında çıkan iddialara göre Barcelona yönetimi, La Liga'ya karşı blöf yapmak için Messi ile yollarını ayırdı. Üstelik Real Madrid ile işbirliği yaptılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Barcelona'nın tarihi Messli planı! Katalan ekibi dün gece yaptığı açıklamada Lionel Messi ile yollarını ayırdığını açıkladı. La Liga'nın koyduğu kotalar nedeniyle sözleşmede çıkar yol bulamayan Barcelona, Arjantinli yıldıza veda etti. Bu ayrılık beraberinde birçok iddiayı getirdi...

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

LA LİGA'NIN MARKA DEĞERİ DÜŞÜYOR!

Ronaldo'nun da Real Madrid'ten ayrılmasından sonra La Liga'nın marka değerinin düşmesi bekleniyor. Ronaldo ve Messi'nin olmadığı La Liga'nın izleyici kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

SON DAKİKA: BARCELONA MESSİ İÇİN BLÖF MÜ YAPTI? REAL MADRİD...

İspanyol medyasındaki iddialara göre Barcelona, Real Madrid ile bir olup La Liga anlaşmasına karşı çıktı. La Liga da limitleri gevşetmeyince Messi ile yollar ayrıldı.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Messi teorisine göre Barcelona'nın Messi'yi serbest bırakmasının altında yatan bir neden de La Liga'nın kararını değişmesini sağlamak...

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Limitler gevşetildikten sonra Messi'nin Barcelona ile yeniden anlaşacağı iddia ediliyor.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

ESPN, kısa süre önce La Liga'nın Amerika yayın haklarını 2029'a kadar 1.4 milyar € bedelle satın almıştı.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Barcelona ile yollarını ayıran 34 yaşındaki dünya yıldızının bu sezon hangi takımda oynayacağı futbolseverler tarafından çok merak ediliyor.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Arjantinli yıldız için hem PSG hem de Manchester City'nin muhteşem bir ilgisi var. La Liga'da bugüne kadar oynadığı 520 maçta 474 gol atan Messi, ya Premier Lig'de ya da Ligue 1'de forma giyecek.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Manchester City ve PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı çok istiyor. Manchester City, geçen sezon finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup edip son anda kupayı kaybetmişti.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

PSG ise geçen sezon ligde şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille'ye kaybedip şok yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de hedefine ulaşamayan Fransız temsilcisi bu yaz sükseli transferler yaptı.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

SERGİO RAMOS, DONNARUMMA, HAKİMİ...

Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi ve Wijnaldum gibi yıldızları kadrosuna katan PSG, Messi'yi de alırsa Neymar ile Messi seneler sonra yine aynı takımda forma giyecek.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

El Clasico'da seneler boyunca rakip olan Sergio Ramos ve Messi bu yaz PSG'de buluşabilir.

Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Jack Grealish transferini açıklayan Manchester City, Messi için de girişimlere başladı. Pep Guardiola, eski öğrencisini takımında görmek istiyor.

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Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan 'blöf' iddiası! Real Madrid ile birleşip...
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