Son dakika: Tarihi Messi planı: Barcelona için şaşırtan ’blöf’ iddiası! Real Madrid ile birleşip...

Son dakika... Barcelona'nın tarihi Messli planı! Katalan ekibi dün gece yaptığı açıklamada Lionel Messi ile yollarını ayırdığını açıkladı. La Liga'nın koyduğu kotalar nedeniyle sözleşmede çıkar yol bulamayan Barcelona, Arjantinli yıldıza veda etti. Bu ayrılık beraberinde birçok iddiayı getirdi...
LA LİGA'NIN MARKA DEĞERİ DÜŞÜYOR!
Ronaldo'nun da Real Madrid'ten ayrılmasından sonra La Liga'nın marka değerinin düşmesi bekleniyor. Ronaldo ve Messi'nin olmadığı La Liga'nın izleyici kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ESPN, kısa süre önce La Liga'nın Amerika yayın haklarını 2029'a kadar 1.4 milyar € bedelle satın almıştı.
LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Barcelona ile yollarını ayıran 34 yaşındaki dünya yıldızının bu sezon hangi takımda oynayacağı futbolseverler tarafından çok merak ediliyor.
Manchester City ve PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı çok istiyor. Manchester City, geçen sezon finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup edip son anda kupayı kaybetmişti.
PSG ise geçen sezon ligde şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille'ye kaybedip şok yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de hedefine ulaşamayan Fransız temsilcisi bu yaz sükseli transferler yaptı.
Jack Grealish transferini açıklayan Manchester City, Messi için de girişimlere başladı. Pep Guardiola, eski öğrencisini takımında görmek istiyor.