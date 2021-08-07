Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Danimarkalı stoper! Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma...
Giriş Tarihi: 7.8.2021 21:44 Son Güncelleme: 7.8.2021 21:50

Galatasaray'a Danimarkalı stoper! Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma...

DHA
Galatasaray’a Danimarkalı stoper! Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma...

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki genç savunmacı Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.

Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper ve kulübüyle anlaşmaya çok yaklaştı. Kopenhaglı yöneticiler ilk etapta Nelsson için 7 milyon Euro isterken, Aslan'ın 5 milyon Euro rakamının üzerine çıktığı ve son pürüzlerin ardından transferin resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Hankulu'nun acı hikâyesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını trafik kazasında kaybetti
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi transfer teklifi! "Size verelim" Sergen Yalçın...
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
Son dakika haberi: Esra Hankulu esrarengiz şekilde ölmüştü! Ümitcan Uygun hakkında şok rapor!
Son dakika: Galatasaray Feghouli'nin yerine Adam Ounas'ı alıyor! Morutan detayı...
Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Altın fiyatları sert düştü! Altın için kafa karıştıran mesajlar
Dün akşam Masterchef’te yedek kadroya kim girdi? 2021 MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var?
'Altın'dan 4 kat pahalı! Türkiye'de son dönemde yeni gözde oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a Danimarkalı stoper! Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA