Galatasaray’a Danimarkalı stoper! Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.

Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper ve kulübüyle anlaşmaya çok yaklaştı. Kopenhaglı yöneticiler ilk etapta Nelsson için 7 milyon Euro isterken, Aslan'ın 5 milyon Euro rakamının üzerine çıktığı ve son pürüzlerin ardından transferin resmiyete kavuşacağı ifade edildi.