Denizlispor eski oyuncusu Aissati’nin peşinde!

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, orta sahaya mevkisi için İsmail Aissati'yi gündemine aldı. Transfer tahtasını hafta içinde kaldırmayı planlayan Ege ekibi, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 3 sezon forma giyen, geçen sezon devre arasında sözleşmesini feshederek Adana Demirspor'un yolunu tutan Faslı orta saha oyuncusunun yeniden Denizlispor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Denizlispor'da hazırlıkları sürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla çalışmalarına devam eden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 15 milyon liralık borcu hafta içerisinde ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor.