Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor eski oyuncusu Aissati'nin peşinde!
Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:31

Denizlispor eski oyuncusu Aissati'nin peşinde!

DHA
Denizlispor eski oyuncusu Aissati’nin peşinde!

Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını devam ettiren Denizlispor, ofansif orta saha pozisyonu için eski 10 numarası İsmail Aissati'yi gündemine aldı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, orta sahaya mevkisi için İsmail Aissati'yi gündemine aldı. Transfer tahtasını hafta içinde kaldırmayı planlayan Ege ekibi, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 3 sezon forma giyen, geçen sezon devre arasında sözleşmesini feshederek Adana Demirspor'un yolunu tutan Faslı orta saha oyuncusunun yeniden Denizlispor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Denizlispor'da hazırlıkları sürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla çalışmalarına devam eden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 15 milyon liralık borcu hafta içerisinde ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Mehmet Günsür ailesiyle tekne tatilinde... Mehmet Günsür'ün mayo tercihi bir kez daha gündem oldu!
Son dakika: Lionel Messi için sürpriz bir takım daha devreye girdi! Manchester City ve PSG derken…
Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...
Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geldi
Son dakika: Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
Son dakika haberleri | 3 arkadaşa milyonluk tuzak: Yalanı mahkemede ortaya çıktı
Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dan "Help Turkey" paylaşımı yapanlara sert tepki! "Kendinize gelin artık"
Türkiye'de son dönemde gözde: 'Altın'dan 4 kat daha değerli!
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor eski oyuncusu Aissati'nin peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA