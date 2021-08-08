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Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:16 Son Güncelleme: 8.8.2021 14:21

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Bu hafta temsilcilerimizin, Avrupa'da yapacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kendi sahasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, İskoçya'da tur arayacak. Sarı kırmızılıların maçını Letonyalı hakem Andrıs Treımanıs yönetecek.

Trabzon'da oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı ise Macar hakem Adam Fargas yönetecek. Deplasman kuralı kalktığı için bordo mavili ekip 1-0 kazansa dahi turu atlayan takım olacak. Trabzonspor, Molde karşısında ilk maçta üstün bir oyun ortaya koymuş son dakikada penaltı atışından yararlanamayınca beraberliğe razı olmuştu.

Geçen hafta ülkemiz adına tek galibiyeti alan Sivasspor'un Dinamo Batumi ile oynayacağı maçı ise Rıcardo de Burgos yönetecek. Batum deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, avantajı cebine koydu.

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Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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