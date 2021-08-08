Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzon'da oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı ise Macar hakem Adam Fargas yönetecek. Deplasman kuralı kalktığı için bordo mavili ekip 1-0 kazansa dahi turu atlayan takım olacak. Trabzonspor, Molde karşısında ilk maçta üstün bir oyun ortaya koymuş son dakikada penaltı atışından yararlanamayınca beraberliğe razı olmuştu.

Geçen hafta ülkemiz adına tek galibiyeti alan Sivasspor'un Dinamo Batumi ile oynayacağı maçı ise Rıcardo de Burgos yönetecek. Batum deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, avantajı cebine koydu.