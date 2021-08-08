Son dakika: Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı! Müthiş geri dönüş...

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Marsilya, Montpellier'e konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Marsilya, 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Marsilya'nın yeni transferi milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk maçında oynadığı futbolla göz doldurdu.
Ev sahibi Montpellier, 30'da Luan Peres'in kendi kalesine ve 34'te Gaetan Laborde'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Marsilya, 68'de Cengiz Ünder ile 75 ve 80'de Dimitri Payet'in golleriye ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazandı.
Böylelikle milli futbolcu Cengiz Ünder Marsilya formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. 24 yaşındaki genç yıldız, ilk maçında oynadığı futbolla da taraftarın gözüne girdi.
Bu sonuçla Fransa Ligue 1'de yeni sezona Marsilya 3 puanı alarak galibiyetle başladı. Montpellier ise haftayı puansız kapattı.
89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.