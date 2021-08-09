Nelsson geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim, pazarlıklar sonucu Kopenhag Kulübü ile 7 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. 22 yaşındaki savunmacı, menajerinin son pürüzleri çözmesinin ardından İstanbul’da imzayı atacak
Aslan aradığı stoperi sonunda buldu ve VictorNelsson'da mutlu sona ulaşıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olan Nelsson'u Crystal Palace da istiyordu. 10 milyonEuro'luk taleple masaya oturanKopenhag, pazarlıklarsonucunda 7 milyonEuro'ya ikna edildi. 5 yıllık prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Ivan Marco Benes, sözleşmedeki prosedürleri tamamlamak için yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.
KOPENHAG, F.BAHÇE'DEN ZANKA'YI ALACAK
Son pürüzlerin giderilmesinin hemen ardından Victor Nelsson da hafta içinde Türkiye'de olacak. Sağlık kontrolünden geçecekolan başarılı oyuncu, ardındanimzayı atıp takıma katılacak. Nelsson'u Galatasaray'a satan Kopenhag'ın ise Fenerbahçe'den Zanka'yı almak için girişimde bulunacağı öğrenildi.
JOZWİAK'A DÖNÜŞ
GEÇEN yaz Kamil Jozwiak ile ilgilenen G.Saray'ın FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma hakkı yoktu ve Lech Poznan'a 4.5 milyon Euro ödeyen Derby County işi bitirmişti. Championship'te vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bir sene sonra yeniden Aslan'ın gündemine geldi. Jozwiak'ın şartları araştırılırken, DerbyCounty cephesi transfere olumlu yaklaştı.
ASLAN'A LETONYALI HAKEM
GALATASARAY, Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı İskoç ekibi St. Johnstone ile perşembe günü deplasmanda rövanşa çıkacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.