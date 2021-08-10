Costa değil Aboubakar lazım!

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın, Aboubakar gibi kıvrak, çalım becerisi yüksek, topla dripling yapabilen bir golcüye ihtiyacı var. Costa ise maalesef 6 aydır oynamıyor
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Ghezzal transferine karşıyım. Çünkü maliyetli oldu. Bu anlaşma sonucunda geçen sezonki performansını göstereceğinden de şüpheliyim
GÜRCAN BİLGİÇ:
Yeni futbolcuların ezberlenen oyunun içine girmesi için zaman gerekiyor. Kulübede hâlâ zayıflar. Siyah-beyazlı ekip uzun maratonda sorun yaşar
SORU: Geçen sezonu şampiyon bitirenBeşiktaş, eksiklerini tamamladı mı?
ALİ GÜLTİKEN: Tamamlama yolunda önemliadımlar attı. Rosier ve Ghezzal'ın transferlerininbitmesi çok önemli ve Alex'in alınmış olmasıda kadroya büyük bir katkı. Çok yeteneklibir oyuncu. Aynı zamanda sonuca çok etkiediyor. Son olarak tabii ki santrfor konusununda birkaç hafta içinde netleşeceğini düşünüyorum.Ghezzal ve Alex'in dilinden anlayacakve onlarla uyum sağlayacakbir transfer,Beşiktaş'ımükemmel bir kadro haline getirecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş transferlerde santrforhariç eksiklerini bir ölçüde tamamladı diyebiliriz.Alex ile birlikte bir de santrfor alınırsa oturmuş kadrosuylaBeşiktaş ligde güçlü bir takım haline gelirve şampiyonluğun önemli favorisi olur.Stoper de ikinci tercih olmalı. Ben yalnızGhezzal transferine karşıyım.Çünkü maliyetli oldu. Artıyetenekli oyuncunun kulübü tarafındanbırakılmasının en önemlinedeni, Ghezzal'ın fizikikondisyonunungünümüzfutbol ilkelerineuymaması. Bu futbolcuylayapılananlaşma sonucunda benGhezzal'ın geçen seneki performansını göstereceğindenşüpheliyim. Ghezzal için birolumsuz durum da transfer sürecindeyaşandı. Hem G.Saray hem de Beşiktaş'ıtransferde rakamı yükseltmek ve iyi birkontrat için kullanmaya çalıştı. Bundada başarılı oldu. Bu futbolcu acısındanolumsuz bir durumdu.
KULÜBE HÂLÂ ZAYIF
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş, santrfor dışında şampiyon kadrosunu korudu. Yönetim, Rosier transferini bitirdi, Ghezzal ile de el sıkıştı. Alex, gövdeli bir transfer olarak geldi. Ancak yönetimin, Şampiyonlar Ligi'ni domine edecek güçlü bir santrfor alması gerekiyor. Defansa Godin'i takviye etmeye çalışıyorlar. Lider kimliklibir oyuncu. Sadece savunmayı toparlamaz,takımın oyun anlamında sahaya doğru yerleşmesikonusunda yardımcı da olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Son hazırlık maçında sıcağa rağmen temposunu yüksek tutmayı başaran bir takım gördük. Sergen Yalçın takımıniskeleti ile çok oynamadan kalite probleminiçözmek için uğraşıyor. Bu da ancak transfer ile mümkün. Yeni oyuncuların ezberlenen oyunun içine girmesi için zaman gerekiyor. Ancak kulübede hâlâ zayıflar. İlk on biriniezbere bileceğiz, girecek ilk iki oyuncuyuda tahmin edeceğiz ama uzun maratondaproblemler yaşayacaklardır.
ERSİN YEDEK KALIRSA OYUNCULAR ETKİLENİR
"Mert Günok gelip Ersin kulübeye giderse bu, oyuncuların güven duygularını etkiler" SORU: Şu ana kadar yapılan takviyeleryeterli mi?
ALİ GÜLTİKEN: Golcü tercihiönemli. Santrfor her takımın oyunaklıdır. Aboubakargeçen sezon bukonuda muazzamdı.Hem oynadı hemoynattı. Tabii doğalolarak bu oyundüzeni ağızlarda çokgüzel bir tat bıraktı. Şimdigelecek santrfor da buna yakınolmalı. En azından ayaklarıiyi, arkasında oynayacakAlex ve Ghezzalile uyum sağlaması çokdeğerli. Sergen hocanın,bir stoper beklentiside var.Godin'in ismiön plana çıktı.Yaşı olmasınarağmenoyun kalitesive pozisyonbilgisi yüksek.Önemli liglerdegörev yaptı. Bir artısıda savunması kadar özellikleduran toplardan attığı gollerleoynadığı takımlara katkı sağladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Stopere ihtiyaçvar ama santrfor olmazsa olmaz…Eğer iyi bir santrfor alınırsa benSalih'in de katkı vereceğini düşünüyorum.Takım uyumu sağlanmışbir kadronun bu sene de ligdebaşarılı olacağı görüşündeyim.
LEVENT TÜZEMEN: Salih Uçanve Kenan Karaman yerli oyuncu açısındançok kıymetli. Salih'in yenidönemde Milli Takım'da da olacağınıdüşünüyorum. Karaman çokyönlü bir oyuncu, santrfor da oynar,kanatta da görev yapar. Beşiktaş'ın,Aboubakar gibi kıvrak, çalımbecerisi yüksek, topla driplingyapabilen, iki ayağını da etkilikullanabilen bir golcüye ihtiyacıvar. Diego Costa gündemdeama İspanyol golcü, maalesef 6 aydıroynamıyor ve diz sakatlığı olduğusöyleniyor. Beşiktaş, Costa'yı alacaksaAboubakar transferindeki gibi şartlısözleşme yapmalı. Beşiktaşkaleci Mert Günok'u istiyorancak takımın Ersin ilede bir uyumu olduğunugözden kaçırmamalıyız.Yani Mert gelip Ersinkulübeye giderse bu,oyuncuların güvenduygularını etkiler.
GÜRCAN BİLGİÇ: Rosier ve Ghezzal'ın dönmesi önemliydi. Alex Teixeira da skor getirecek bir oyuncu. Yavaş gittiler ama şartlartüm takımları zorluyor. Güven veya Larin, hücumu kontrol edecek durumda değiller. Oradaki üçlüyü yönetecek yetenekte bir santrfor almalılar. Stoper için de hamle yapmalılar. Omurgaya baktığımızda iki önemli eksikleri var.
TÜRKİYE TAMAM AMA DEVLER LİGİ ÇOK ZOR
SORU: Bu kadro ŞampiyonlarLigi için yeterli mi?
ALİ GÜLTİKEN: Bu soruyu,'Herhangi bir Türk takımınınkadrosu, Şampiyonlar Ligi'ndene yapabilir?' şeklinde değerlendirmeyidaha doğru buluyorum.Ligimizin kalitesine ve takımlarımızınAvrupa kupalarında oynadığıilk maçlara baktığımızda geneldurumumuzu da görebiliyoruz.O yüzden ben, kadro planlamasınınŞampiyonlar Ligi'negöre yapılmasını doğru bulmuyorum.Çünkü orada başarıyakalayan takımların bütçeleriylearamızda uçurum var.Oyun kalitelerini bizbir türlü oraya getiremedik.O yüzden'İki oyuncualayım daŞampiyonlarLigi'ndebaşarılı olayım'düşüncesiboş hayaldenöteye gitmez.Benim baktığım açıdan,bugün Türk futbolunun geldiğinoktada önemli olan, Türkiyeliginde şampiyonluğu eldeedebilecek ve başarıda sürekliliğisağlayabilecek kadrolarıkurabilmektir. Kurduktansonra da bunları devam ettirebilmektir.Beşiktaş,geçen sezon şampiyonolan kadrosundanAboubakardışındakietkili oyuncularınıtutmayıbaşardı.İstikrardevam ettiğisüre içindeBeşiktaş, ligdekiiddiasını yinedevam ettirecektir.Bu bakış açısıyla'ŞampiyonlarLigi'nden vazgeçtik'demiyorum. Ama bugerçekleri görmeliyiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL:mBizim kulüplerimizin Avrupa kulvarındaki maçları son senelerde sıkıntılı. Son maçlarda gördük ki çok methedilen Trabzon bile Molde'yi yenemedi. G.Saraysadece fizikigüce dayalı,oyun kalitesiçok düşük birtakıma karşı beraberliğizor kurtardı. Bunları göz önüne aldığımızda Şampiyonlar Ligi kulvarı çok ağır. Onun içinburada Beşiktaş hangi kurayıçekerse çeksin gruptançıkar diyemiyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın bütçesi ve ekonomik yapısı belli. Başkan Ahmet Nur Çebi, göreve geldiğinden beri camiaya hayal satmıyor, oyunculara da ödeyemeyeceği paraların garantisini vermiyor. Beşiktaş'ın kadrosunun,güçlübir santrforalındığındaveGodin'in degeleceğinidüşünürsekŞampiyonlarLigi için yeterliolacağınıdüşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de hiçbir kulübün Bayern Münih, PSG, M.City, Chelsea ve Liverpool gibi bütçeleri yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sergen Yalçın önde oynamayı seviyor. Bu düzeni kabul ettirdiği her rakibe karşı da etkili oynayacaktır. Ama topun arkasınageçtiklerinde sorunlarda başlıyor. Şampiyonlar Ligi ise affeden bir kulvar değil. Galatasaray'ın yaşadıkları ortada; Türkiye'de işler yürüdü ama Avrupa'da kalite ve hız yükseldiğinde topu ağlardan alıyorsunuz. Bu nedenleciddi şekildetecrübeyede ihtiyaçlarıvar.
ALİ GÜLTİKEN: Ben her zaman şampiyon olan kadrolarınbir sonraki yıl içinde de avantajlı başladıklarınıdüşünürüm. Çünkü güven vardır,başarabilme kabiliyeti vardır ve başarmışyetenekli oyuncular vardır. Oyun düzeni deiyi bir noktaya gelmiştir. Bunlara devam etmekher zaman daha çabuk olur. Beşiktaş'ın geçen yılsezon adaptasyonu ile bu sene arasında mutlakabüyük fark var. Geçen sezon başında ne yapabileceğiniöğrenmeye çalışan bir takım vardı, bu sezon neyapacağını bilen, gücünün farkında olan bir takımvar. Bu fark, başarıdaki en önemli belirleyicilerindenbir tanesidir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ligde yine şampiyonlukşansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturmuşbir kadro var. Bu durum, futbolda çok önemli.Takım, Sergen Yalçın'ın oyun sisteminealıştı ama her şeyin rengini belliedecek kaliteli bir santrfor transferimutlaka yapması gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş hocasıSergen Yalçın'ı tuttu, kadrosundanda sadece Aboubakar'ıkaybetti. Beşiktaş'ınmevcut kadrosununoyun olarakbir hafızasıolduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da birbirleriyleoynama alışkanlığının bir avantaj olduğuna inanıyorum.Beşiktaş, uyumlu, dengeli ve yapacağıtakviyelerle yine şampiyonluğunen büyük adayıdır. Ayrıca Alex gibi biryıldızın hücum hattına müthiş bir güçkatacağını düşünüyorum. Godin desavunmada Popescu etkisi yapar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Oturmuş sistemleri,kadroyu korumaları, aynıteknik adam ile devam etmeleribüyük avantajları. Kendilerinegüvenleri var ve neler yapabileceklerininfarkındalar. Diğer rakiplerindenbir adım önde başlayacaklardır.Ancak Şenol Güneş döneminden beri herşampiyonlukta ciddi santrafor performansı vardı.Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun ve geçensezon. Eğer bu kaliteyi bulamazlar ise keyiflioynayan ama sıkıntı çeken bir takım halinegelirler. Alex ve Ghezzal önemli oyuncular.Bu ikilinin ne kadar anlaşacağınada bakacağız. Üçgenitamamlarlarsa,her takımınönlem alacağıbir rakiphaline gelirler.