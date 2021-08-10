Kalecı Mert Günok açılışa yetişecek

Şampıyonlar Ligi'ni de düşünerek kalesine tecrübeli bir isimle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mert Günok'la anlaştı. Siyahbeyazlılar, Başakşehir'i ikna için çalışıyor. 32yaşındaki milli eldiven için 700 bin Euro bonservisve takasta bir oyuncu teklifine İstanbul ekibi, 1 milyon 250 bin Euro talebiyle karşılıkverdi. Takasın gündemden çıkmasının ardından, 1 milyon Euro civarında buluşularak transfere nokta koyulması ve Mert'in 2 yıllık imzayı atarak ligin ilk haftasında cuma günü oynanacak Ç. Rizespor maçına yetişmesi hedefleniyor.