Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kalecı Mert Günok açılışa yetişecek
Giriş Tarihi: 10.8.2021

Kalecı Mert Günok açılışa yetişecek

Kalecı Mert Günok açılışa yetişecek
Şampıyonlar Ligi'ni de düşünerek kalesine tecrübeli bir isimle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mert Günok'la anlaştı. Siyahbeyazlılar, Başakşehir'i ikna için çalışıyor. 32 yaşındaki milli eldiven için 700 bin Euro bonservis ve takasta bir oyuncu teklifine İstanbul ekibi, 1 milyon 250 bin Euro talebiyle karşılık verdi. Takasın gündemden çıkmasının ardından, 1 milyon Euro civarında buluşularak transfere nokta koyulması ve Mert'in 2 yıllık imzayı atarak ligin ilk haftasında cuma günü oynanacak Ç. Rizespor maçına yetişmesi hedefleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Son dakika haberi | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Hadımköy'de kaybolan üç kızın bulunması aileleri sevince boğdu
Son dakika: Galatasaray 10 numarayı Brezilya'da buldu! Felipe Melo'dan sonra Raphael Veiga...
Son dakika haberi... 'Dedem bana tecavüz etti' diye not yazdı! Gerçek herkesi şaşırttı!
Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! "Hayat verdi…"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalecı Mert Günok açılışa yetişecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA