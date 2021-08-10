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Giriş Tarihi: 10.8.2021 19:41

Michy Batshuayi kimdir? Beşiktaş’la adı anılan Michy Batshuayi nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Michy Batshuayi kimdir? Beşiktaş’la adı anılan Michy Batshuayi nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’in başlamasına az bir zaman kala yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın adı Michy Batshuayi ile anılıyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler oyuncuyla ilgili detayları öğrenmek isteyerek Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sesleri yükseliyor. Futbolseverler tarafında heyecanla takip edilen yaz transfer sezonunda söz konusu söylentilerin ardından Michy Batshuayi kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Michy Batshuayi (2 Ekim 1993, Brüksel), Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Şu anda Premier League'de Chelsea takımında forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

İLK YILLARI

Futbola 2003-2004′te RFC Evere'de başladı. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdikten sonra, bu kez R. Standard de Liège'e transfer oldu. 2011-2012 sezonu öncesi profesyonel sözleşmeye imza attı. Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 11 kez giydiği millî formayla 5 gol attı.

Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12′si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5′te asist yaptı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

MARSEİLLE

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

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Michy Batshuayi kimdir? Beşiktaş’la adı anılan Michy Batshuayi nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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