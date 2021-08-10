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Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:13 Son Güncelleme: 10.8.2021 12:13

Son dakika: Messi'ye şok telefon! Herkes 'PSG'ye gidecek' derken...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Son dakika haberi... Lionel Messi, La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle yeni sözleşme imzalayamadığı Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda etmişti. PSG ile transfer görüşmelerini sürdüren Arjantinli yıldız, eski takım arkadaşından gelen telefonda şaşkına döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

Lionel Messi, La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle yeni sözleşme imzalayamadığı Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda etmişti. PSG ile transfer görüşmelerini sürdüren Arjantinli yıldız, eski takım arkadaşından gelen telefonda şaşkına döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etmişti.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

21 yıllık Barcelona kariyerine sona eren Arjantinli yıldız, La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Katalan devi ile yeni sözleşme imzalayamamıştı.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Messi basın toplantısında yaptığı açıklamada "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

MESSI, PSG İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Ayrılığın hemen ardından Messi için transfer dedikoduları Avrupa basınında adeta zirve yaptı. 34 yaşındaki yıldız, Paris Saint-Germain ile görüştüğünü ancak henüz biten bir şey olmadığını ifade etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Paris taraftarları Messi'yi havalimanında beklemeye başlamıştı.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

ROMANO: HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Messi'nin evinde ailesiyle birlikte olduğunu, menajeri ve babasıyla beraber PSG'nin sözleşmesini incelediklerini yazdı.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADILAR

Yine Avrupa basınında yer alan iddialara göre, Lionel Messi'nin transferini büyük bir sükse ile duyuracak olan PSG, Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'ni kiraladı.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nde yaptığı gösteriyle duyuran PSG, Lionel Messi için de bir o kadar görkemli bir duyuru planlıyor.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

LUIS SUAREZ: DIEGO SIMEONE SENİ İSTİYOR

Lionel Messi - Paris Saint Germain görüşmeleri sürerken ortaya atılan yeni bir transfer iddiası ise oldukça dikkat çekti.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Brezilya basınında çıkan habere göre; Luis Suarez yakın arkadaşı Messi'yi arayarak Diego Simeone'nin kendisini Atletico Madrid'e istediğini söyledi.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

AVUKATLAR SÖZLEŞMEYİ İNCELİYOR

Haberde Barcelona için büyük problem olan La Liga'nın finansal yönetmeliklerinin Atletico için de sorun olduğu ancak Madrid ekibinin bu durumu çözebileceği kaydedildi.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Haberde ayrıca 4 avukattan oluşan bir ekibin Atletico Madrid'in Lionel Messi'yi nasıl transfer edebileceği konusunda araştırmalarda bulunduğu ve Arjantinli yıldızın Barcelona ile olan sözleşmesinin incelendiği belirtildi.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

ABRAMOVIC'TEN MESSI'YE: PSG'NİN TEKLİFİNİN YÜZDE 30 FAZLASINI VERİYORUM

Barcelona, geçen sezon Atletico'yu şampiyonluğa taşıyan Luis Suarez'in maaşının bir kısmını hala ödemeye devam ediyor.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Suarez'in sözleri sonrası şaşkına dönen Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e imza atmadığı her gün için onu isteyen takımların elinin güçlendiği kaydedildi.

Son dakika: Messi’ye şok telefon! Herkes ’PSG’ye gidecek’ derken...

Haberde son olarak Chelsea patronu Roman Abramovich'in de Messi'yi arayarak "PSG'nin teklifinin yüzde 30 fazlasını veriyorum" dediği aktarıldı.

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Son dakika: Messi'ye şok telefon! Herkes 'PSG'ye gidecek' derken...
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