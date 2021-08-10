Messi basın toplantısında yaptığı açıklamada "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.