Lionel Messi, La Liga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle yeni sözleşme imzalayamadığı Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda etmişti. PSG ile transfer görüşmelerini sürdüren Arjantinli yıldız, eski takım arkadaşından gelen telefonda şaşkına döndü. İşte son dakika haberinin detayları...
Birçok futbol otoritesine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etmişti.
Messi basın toplantısında yaptığı açıklamada "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
MESSI, PSG İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI
Ayrılığın hemen ardından Messi için transfer dedikoduları Avrupa basınında adeta zirve yaptı. 34 yaşındaki yıldız, Paris Saint-Germain ile görüştüğünü ancak henüz biten bir şey olmadığını ifade etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Paris taraftarları Messi'yi havalimanında beklemeye başlamıştı.
EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADILAR
Yine Avrupa basınında yer alan iddialara göre, Lionel Messi'nin transferini büyük bir sükse ile duyuracak olan PSG, Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'ni kiraladı.
Daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nde yaptığı gösteriyle duyuran PSG, Lionel Messi için de bir o kadar görkemli bir duyuru planlıyor.
LUIS SUAREZ: DIEGO SIMEONE SENİ İSTİYOR
Lionel Messi - Paris Saint Germain görüşmeleri sürerken ortaya atılan yeni bir transfer iddiası ise oldukça dikkat çekti.
Brezilya basınında çıkan habere göre; Luis Suarez yakın arkadaşı Messi'yi arayarak Diego Simeone'nin kendisini Atletico Madrid'e istediğini söyledi.
Haberde ayrıca 4 avukattan oluşan bir ekibin Atletico Madrid'in Lionel Messi'yi nasıl transfer edebileceği konusunda araştırmalarda bulunduğu ve Arjantinli yıldızın Barcelona ile olan sözleşmesinin incelendiği belirtildi.
ABRAMOVIC'TEN MESSI'YE: PSG'NİN TEKLİFİNİN YÜZDE 30 FAZLASINI VERİYORUM
Barcelona, geçen sezon Atletico'yu şampiyonluğa taşıyan Luis Suarez'in maaşının bir kısmını hala ödemeye devam ediyor.
Suarez'in sözleri sonrası şaşkına dönen Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e imza atmadığı her gün için onu isteyen takımların elinin güçlendiği kaydedildi.
Haberde son olarak Chelsea patronu Roman Abramovich'in de Messi'yi arayarak "PSG'nin teklifinin yüzde 30 fazlasını veriyorum" dediği aktarıldı.