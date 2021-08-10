Yusuf Demir kimdir? Barcelona’nın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Doğum tarihi : 2 Haziran 2003

Kaç yaşında : 18 yaşında

Memleketi : Aslen Trabzonlu

Hangi mevkide oynuyor : On Numara

Boyu : 1,73 m

Kilosu kaç : 65 kg



YUSUF DEMİR'İN KULÜP KARİYERİ

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

DEMİR'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

YUSUF DEMİR BARCELONA'YA NE KADARA TRANSFER OLDU?

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numaranın Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki yıldız, geçen sezon 38 resmi maçta forma giymiş 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu.İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

.