Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Demir kimdir? Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:24

Yusuf Demir kimdir? Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yusuf Demir kimdir? Barcelona’nın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Barcelona, Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i kiraladığını duyurdu. İspanya La Liga devi, 18 yaşındaki Yusuf Demir için 500 bin Euro kiralama ücreti ödedi ve satın alma opsiyonunu 10 milyon Euro olarak açıkladı. Yusuf Demir, Barcelona'nın Juventus'la yaptığı hazırlık maçında bir asist kaydetti. Bu transfer sonrası Türkiye'de de futbolseverler, Yusuf Demir kimdir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yusuf Demir'in kariyeri ve kendisi hakkında paylaştığı bilgiler ışığında, genç oyuncunun oynadığı mevkii, yaşı ve hayatı haberimizde yer alıyor.

Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir, ilk hazırlık maçında başarılı bir performans sergiledi ve maçta 1 asist yaptı. Yusuf Demir'in bu maçı sonrasında futbolseverler, Demir'in yaşı, kariyeri ve istatistikleri ile ilgli araştırma yapmaya başladı. Peki, Barcelona'nın yeni futbolcusu Yusuf Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YUSUF DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yusuf Demir (d. 2 Haziran 2003; Viyana, Avusturya) On Numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona B'de forma giymektedir.

  • Doğum tarihi : 2 Haziran 2003
  • Kaç yaşında : 18 yaşında
  • Memleketi : Aslen Trabzonlu
  • Hangi mevkide oynuyor : On Numara
  • Boyu : 1,73 m
  • Kilosu kaç : 65 kg


YUSUF DEMİR'İN KULÜP KARİYERİ

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

DEMİR'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

YUSUF DEMİR BARCELONA'YA NE KADARA TRANSFER OLDU?

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numaranın Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.La Liga devi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki yıldız, geçen sezon 38 resmi maçta forma giymiş 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, İspanyol ekibinin Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra transfer ettiği 3. Türk oyuncu oldu.İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."
Son dakika: 3 otobüs kazası, acı kayıplar! Otobüslerimize ne oluyor? İşte kazaların nedenleri
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Demir kimdir? Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA